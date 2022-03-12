Ярмарочную торговлю могут расширить в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил проанализировать расширение в городе ярмарочной торговли, сообщает мэрия. В течение марта вопросом займётся комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Франк сказал, что, возможно, необходимо менять дислокацию ярмарок, открывать новые точки и организовать общегородскую ярмарку. Глава города отметил, что цены на ярмарках обычно ниже, чем в розничных сетях, что весьма актуально в период текущей нестабильности на рынке.

Начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова рассказала, что в Затоне обычно проходит шесть-восемь продовольственных ярмарок в сезон, и они достаточно востребованы.

«Покупатели охотно покупают сахар, муку, масло, мясо, саженцы. За прошлый ярмарочный сезон товарооборот ярмарок в микрорайоне составил около 1 млн рублей», — сказала Михайлова.

Продовольственные ярмарки проходят по субботам с февраля по май и с сентября по ноябрь одновременно в каждом районе города. Товарооборот ярмарочной торговли за 2020 год составил порядка 90 млн рублей, за 2021 год — 130 млн рублей.

Первая ярмарка в новом сезоне прошла 6 марта, фермеры продали товаров на 8,7 млн рублей. Сегодня, 12 марта, с 10:00 до 14:00 состоялась вторая ярмарка в Барнауле.