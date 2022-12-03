Яйца, сахар, колбаса. Какие ещё барнаульские продукты самые дешёвые в Сибири

Самые дешёвые яйца, белый хлеб, колбаса, сахар и ряд других продуктов питания продаются в столице Алтайского края, выяснили специалисты Томскстата по итогам ноябрьского мониторинга цен в столицах Сибирского федерального округа. Статистики из Томской области проанализировали 13 видов основных продовольственных товаров, и в шести позициях списка по дешевизне лидирует Барнаул.

1. Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов за 1 кг. В этой «номинации» проверялись все виды хлебобулочных изделий из такого вида муки. Минимальная средняя цена в этой категории у Барнаула (74,58 руб.), максимальная — в Абакане (102,11 руб.).

2. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной за 1 кг. Здесь минимальная средняя цена в Омске (65,88 руб.), максимальная — в Абакане (98,16 руб.).

3. Крупа гречневая ядрица за 1 кг. Дешевле всего она продаётся в Барнауле (82,92 руб.), а дороже всего — в Горно-Алтайске (125,75 руб.).

4. Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности за 1 л. Самое дешёвое можно купить в Омске (63,7 руб.), самое дорогое — в Горно-Алтайске (88,05 руб.).

5. Масло сливочное за 1 кг. Минимальная цена отмечена в Томске (641,28 руб.), максимальная — в Иркутске (875,4 руб.).

6. Сметана за 1 кг. Наиболее дешёвая оказалась в Кемерове (233,68 руб.), наиболее дорогая — в Иркутске (360,51 руб.).

Новости

Экономика Почему торговые сети на Алтае и в Сибири стали давать больше скидок, чем год назад

7. Яйца куриные, 10 штук. Дешевле всего они в Барнауле (66,29 руб.), самые дорогие — в Новосибирске (80,09 руб.).

8. Говядина (кроме бескостного мяса) за 1 кг. В Кызыле это мясо продаётся по минимальной средней цене (315,71 руб.), а в Томске — по максимальной (486,15 руб.).

9. Куры охлаждённые и мороженые за 1 кг. В этой позиции Барнаул опять на первом месте по дешевизне (170,97 руб.), а дороже всего кур приходится покупать иркутянам (236,4 руб.).

10. Колбаса варёная за 1 кг. Средняя цена за неё самая низкая в Барнауле (427,22 руб.), а самая высокая — в Кызыле (485,38 руб.).

11. Картофель за 1 кг. Меньше всего за него платят кемеровчане (19,01 руб.), больше всего — абаканцы (33,91 руб.).

12. Сахарный песок за 1 кг. Минимальная средняя цена по СФО тут у Барнаула (63,7 руб.), максимальная — у Кызыла (88,32 руб.).

13. Морковь за 1 кг. Её дешевле всего покупать в Омске (18,35 руб.), а в Кызыле морковка самая дорогая в Сибири (57,58 руб.).

Напомним, что ранее краевые власти рассказали, сколько алтайские аграрии собрали зерновых и сколько по итогам года получено мяса в регионе.