«Зачем грести всех?»: алтайские застройщики просят бронь от мобилизации для строителей

Застройщики Алтайского края просят предоставить отсрочку своим сотрудникам, которых начали массово призывать в рамках мобилизации для участия в специальной военной операции. Об этом в рамках круглого стола, посвящённого ситуации в отрасли, заявили представители нескольких крупных строительных организаций.

Почему застройщики просят об отсрочке?

Строительной отрасли сейчас не хватает квалифицированных сотрудников, чтобы реализовать несколько крупных объектов. Так, по словам директора ООО «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова, сейчас крайне сложно найти в Барнауле даже хорошего специалиста по электрике. Тем более многие западные производители ушли из России из-за санкций и приходится заменять оборудование на отечественное. У застройщиков в ближайшее время большие планы на освоение новых участков Барнаула, но и девелоперы опасаются, что лишатся самых лучших кадров из-за частичной мобилизации.

«В связи с СВО нам нужны отсрочки. Прежде всего, ведущим специалистам проектных институтов и нам — работникам строительных компаний. Зачем грести всех? В Новосибирской области ведётся эта работа. Нужно людей придержать. Надеюсь, в Алтайском крае тоже правильно подойдут к этой проблеме», — пояснил на круглом столе Юрий Гатилов.

Поддержал идею отсрочки для сотрудников строительной отрасли и генеральный директор ООО «Барнаульский завод железобетонных изделий № 1» Кирилл Овсянников. По его словам, с начала 2022 года предприятия особенно испытывают кадровый дефицит. Из-за того, что в Алтайском крае один из самых низких уровней безработицы в России — около 1%, застройщикам и заводам сложно найти хороших сотрудников. Люди не готовы работать за зарплату 30-40 тысяч рублей, поэтому уезжают в другие регионы. Сейчас хорошие кадры вообще убывают за границу на фоне мобилизации. В итоге ситуация ухудшается каждый день.

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«У нас в августе на предприятии люди получили на руки 53 тысячи рублей. И люди не готовы жить, выживать за эти деньги в Барнауле, Алтайском крае. Они уезжают либо на Север, либо в соседние регионы, где зарплаты выше. Кроме того, большая проблема связана с последними событиями. С апреля по июль мы делали в пять раз меньше. А сейчас резкий спрос. Люди хотят быстрее достроить. А затем снова произойдёт спад. В этом рваном режиме производству работать сложно. Люди хотят получать стабильную зарплату, быть уверенными в завтрашнем дне. Всё, что приходит в промышленном комплексе, затронуло каждый завод. Каждый день ситуация меняется. В ближайшее время снова снизятся объёмы. Качели — то вверх, то вниз. Это сказывается на том, что кадры утекают, строят медленно», — отметил Кирилл Овсянников.

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Кому предоставлена отсрочка?

26 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список специальностей, обладатели которых могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. Ведомство выбрало специальности, исходя из обращений профильных ассоциаций и компаний-гигантов. Вопреки расхожим ожиданиям, в перечень попали далеко не только IT-категории: направлений очень много — всего 195. Например, в список попали журналистика, звукорежиссура, торговое дело, дизайн, лингвистика, психология, металлургия, авиастроение и многое другое. Скоро обещают разработать удобную форму, чтобы оформить отсрочку.