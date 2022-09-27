Минцифры опубликовало список специальностей, которым рекомендована отсрочка от призыва

Минцифры официально опубликовало список специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. Перечень состоит из 195 пунктов.

Помимо специалистов сферы IT и связи, о которых в ведомстве говорили ранее, в список попали «Психология», «Журналистика», «Лингвистика», «Металлургия» и другие.

В ближайшее время на портале «Госуслуги» появится форма для сбора данных о сотрудниках IT-компаний и операторов связи, которым положена отсрочка от мобилизации.

Это касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием.

Ранее amic.ru рассказал, кто ещё может получить бронь от мобилизации, кроме пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.