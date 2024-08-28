Экономист допустил подорожание доллара до 100 рублей
Он порекомендовал пока не покупать валюту
28 августа 2024, 17:00, ИА Амител
Выборы президента США в ноябре и общая политическая неопределенность могут повлиять на курс доллара по отношению к рублю.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с "Газетой.ru" сделал прогноз о возможном росте курса доллара до 95 или даже 100 рублей в случае возникновения так называемых "черных лебедей" – событий, которые сложно предсказать.
По словам эксперта, вероятность появления таких событий на валютном рынке наиболее высока в ноябре – декабре, что может быть связано с предстоящими президентскими выборами в США.
В текущей ситуации, когда ставки по валютным вкладам остаются низкими (в среднем до 5% годовых), Андрей Лобода не рекомендует покупать доллары. Он советует обратить внимание на рублевые вклады, позволяющие заработать 18-22% годовых, или на вложения в золото, которые могут защитить сбережения от инфляции.
17:26:39 28-08-2024
Разбудите кто-нибудь эксперта.
Курс который рисует Центробанк и тот по которому люди могут реально купить валюту люди. Это два разных курса.
17:39:39 28-08-2024
Гость (17:26:39 28-08-2024) Разбудите кто-нибудь эксперта.Курс который рисует Центро... Заходишь в любой коммерческий банк, покупаешь валюту. Разница курса с курсом ЦБ - минимальна.
20:59:37 28-08-2024
Гость (17:39:39 28-08-2024) Заходишь в любой коммерческий банк, покупаешь валюту. Разниц... Ну да, у сбера покупка 82, продажа 94. Что там про центробанк?