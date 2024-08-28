Экономист допустил подорожание доллара до 100 рублей

Он порекомендовал пока не покупать валюту

28 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813

Выборы президента США в ноябре и общая политическая неопределенность могут повлиять на курс доллара по отношению к рублю.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с "Газетой.ru" сделал прогноз о возможном росте курса доллара до 95 или даже 100 рублей в случае возникновения так называемых "черных лебедей" – событий, которые сложно предсказать.

По словам эксперта, вероятность появления таких событий на валютном рынке наиболее высока в ноябре – декабре, что может быть связано с предстоящими президентскими выборами в США.

В текущей ситуации, когда ставки по валютным вкладам остаются низкими (в среднем до 5% годовых), Андрей Лобода не рекомендует покупать доллары. Он советует обратить внимание на рублевые вклады, позволяющие заработать 18-22% годовых, или на вложения в золото, которые могут защитить сбережения от инфляции.