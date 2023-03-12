Экономист напомнила россиянам о повышении пенсии в апреле

На реализацию этой цели из федерального бюджета направят 15,57 млрд рублей

12 марта 2023, 09:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 апреля в России на 3,3% повысят социальные пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

На индексацию из бюджета выделили 15,57 млрд рублей. Осенью 2022 года социальную пенсию в России получали 3,5 млн человек – те, кто по определённым причинам не заработал пенсию по старости. Также её платят сиротам и детям, потерявшим кормильца.

Иванова-Швец отметила, что в прошлом году социальную пенсию планово индексировали на 8,6% и внепланово – на 10%.