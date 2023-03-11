Нейросеть дала советы россиянам, как заработать денег

Чат-бот рекомендует принимать решение о том, где хранить активы, после консультации с профессионалами

11 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал, сообщает РИА Новости.

В частности, ИИ рекомендовал выбрать банк с хорошей репутацией, который "предоставляет гарантии и обеспечивает безопасность ваших активов". Также программа указала, что многие россияне "открывают зарубежные банковские счета или инвестируют в зарубежные активы для защиты своих активов от возможных рисков в России".

В качестве способов сбережения чат-бот назвал покупку ценных бумаг.

"Выберите надёжных брокеров и банки для покупки и хранения ценных бумаг. Многие банки и брокеры предлагают услуги хранения ценных бумаг на специальных счетах, которые обеспечивают их безопасность и защиту от возможных рисков", – сказано в ответе.

Хорошей стратегией для сохранения и приумножения капитала также будет недвижимость, но стоит заранее учесть законодательство, чтобы защитить свои права и интересы, отмечает ChatGPT.

Он подчеркнул, что решение о том, где хранить активы, зависит от целей и рисковых предпочтений самих инвесторов, и его лучше принимать после консультации с профессионалами.

Для формирования ответа чат-бот обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.

Ранее ChatGPT спрогнозировал, что экономика России справится со всеми вызовами, несмотря на давление и стоящие перед ней проблемы.