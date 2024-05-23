Экономист объяснила, почему продавцы все чаще предлагают оплатить покупки через СБП

Выгода есть, однако совсем не для покупателя

23 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com

Все чаще продавцы предлагают оплатить покупки с помощью системы быстрых платежей (СБП). Вместе с тем о нюансах такого способа оплаты обычно не сообщают. Что благодаря этому получает магазин и теряет потребитель, а еще имеют ли право отказать в оплате картой, "Секрету фирмы" рассказала экономист Мери Валишвили.

Она напомнила, что за все расчетные операции с использованием банковских карт и платежных терминалов магазины платят банкам комиссию. Она называется торговый эквайринг. Его тарифы разные – от 1 до 2,5% стоимости торговой операции. Однако оплата через СБП помогает сэкономить – она составляет лишь от 0,4 до 0,7%. В обоих случаях эта комиссия уже заложена в цену товаров.

"Но если покупатель рассчитывается посредством СБП, продавец получает больше прибыли на единицу проданной продукции за счет сокращения расходов на комиссию", – отметила Валишвили.

Для покупателя эта ситуация выглядит иначе. Все программы лояльности банков существуют благодаря комиссионным доходам. Однако если комиссия снижается, то и возможности получать некоторые привилегии нет. Кроме того, порой банки берут дополнительную комиссию при оплате через СБП со счета кредитной карты.

Вместе с тем продавцы иногда предлагают собственные акции и бонусы через оплату с помощью СБП. Вместе с тем массовой эту ситуацию не назвать и для покупателя пока лишь один плюс от системы: если дома забыли карту, то выручит смартфон.