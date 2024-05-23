Экономист объяснила, почему продавцы все чаще предлагают оплатить покупки через СБП
Выгода есть, однако совсем не для покупателя
23 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Все чаще продавцы предлагают оплатить покупки с помощью системы быстрых платежей (СБП). Вместе с тем о нюансах такого способа оплаты обычно не сообщают. Что благодаря этому получает магазин и теряет потребитель, а еще имеют ли право отказать в оплате картой, "Секрету фирмы" рассказала экономист Мери Валишвили.
Она напомнила, что за все расчетные операции с использованием банковских карт и платежных терминалов магазины платят банкам комиссию. Она называется торговый эквайринг. Его тарифы разные – от 1 до 2,5% стоимости торговой операции. Однако оплата через СБП помогает сэкономить – она составляет лишь от 0,4 до 0,7%. В обоих случаях эта комиссия уже заложена в цену товаров.
"Но если покупатель рассчитывается посредством СБП, продавец получает больше прибыли на единицу проданной продукции за счет сокращения расходов на комиссию", – отметила Валишвили.
Для покупателя эта ситуация выглядит иначе. Все программы лояльности банков существуют благодаря комиссионным доходам. Однако если комиссия снижается, то и возможности получать некоторые привилегии нет. Кроме того, порой банки берут дополнительную комиссию при оплате через СБП со счета кредитной карты.
Вместе с тем продавцы иногда предлагают собственные акции и бонусы через оплату с помощью СБП. Вместе с тем массовой эту ситуацию не назвать и для покупателя пока лишь один плюс от системы: если дома забыли карту, то выручит смартфон.
09:13:49 23-05-2024
Я все понимаю, у продавцов такая работа "навязывать" пакеты. товары по акции. скидки.бонусы.... и пр. Невозможно молча сходить в магазин. Слава богу автоматов больше стало, взял что надо и ушел.
09:35:02 23-05-2024
При оплате по СБП не начисляются бонусы и кэшбэки от банка, поэтому я всегда с возмущением отказываюсь от оплаты через СБП и других граждан к этому призываю.
09:40:04 23-05-2024
Ну вот и ответ. почему в автобусах валидаторы "не работают". Комиссия банку. Но в магазе просто вобьют в цену. А в автобусах тариф.
11:01:08 23-05-2024
гость (09:40:04 23-05-2024) Ну вот и ответ. почему в автобусах валидаторы "не работают".... Чего? Комиссия банку это жалкие копейки по сравнению с никем не контролируемым оборотом (черный нал, перевод на карту и т.п.). К тому же у не контролируемого оборота есть и куча других плюшек - можно, к примеру, вдохновенно врать про себестоимость поездки требуя повышения тарифа (ну или дотаций) и никто не сможет тебя доказательно уличить, налоги совсем в другом объеме опять же, сплошной профит.
11:21:02 23-05-2024
гость (09:40:04 23-05-2024) Ну вот и ответ. почему в автобусах валидаторы "не работают".... Потому что сами валидпторы гамно. В других городах никогда проблемы с оплатой не было. А тут через раз карта в стоплисте. Ну конечно.
13:15:39 23-05-2024
Если есть возможность не платить банку комиссию то так и делаю, даже если оплата идет не из моего кармана. Они и так, под себя законы так написали, что пухнут и дуреют от сверхприбылей.