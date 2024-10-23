Экономист посоветовал россиянам не брать жилье в ипотеку
По его мнению, через несколько лет условия станут комфортнее
23 октября 2024, 14:30, ИА Амител
Сегодня россияне выплачивают по ипотеке около 19 тыс. рублей с каждого миллиона заемных средств. Рыночная ставка по ипотеке превышает ключевую на 2-3 процентных пункта. Экономист Игорь Балынин не советует брать жилищные кредиты из-за высоких процентов, пишет "Газета.ру".
Разница между уровнем ключевой ставки и процентами по ипотеке объясняется дополнительными требованиями к клиентам: страхование жизни и здоровья, зарплатный статус, высокий первоначальный взнос. Без этих условий ставка будет еще выше.
Балынин считает, что сейчас не стоит брать ипотеку, так как через пару лет условия станут комфортнее. Так, сейчас при ставке 22% на 30 лет ежемесячный платеж составит около 57 тыс. рублей, это 90-110% от средней зарплаты в большинстве регионов.
По словам Балынина, текущие ставки по ипотеке справедливы с точки зрения рыночного регулирования. Он напоминает о ситуации 2020 года, когда льготные программы привели к росту цен на жилье, а в выигрыше оказались застройщики и спекулянты. Если есть деньги для первоначального взноса, то лучше положить их на счет в банке.
14:47:27 23-10-2024
ну ок..
14:51:56 23-10-2024
О, еще один - ничо не покупайте, несите денежки в банк!
14:59:28 23-10-2024
Ок
15:57:51 23-10-2024
а ничего что деньги в банке инфляция каждый год половинит?
19:01:31 23-10-2024
А что, если нет?