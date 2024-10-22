На Алтае из-за обвала ипотеки банки ищут занятия сотрудникам, которые ее выдавали

В крае сокращается банковское кредитование

22 октября 2024, 13:10, ИА Амител

Ипотека / Фото: unsplash.com / Tierra Mallorca

В Алтайском крае банки в 2024 году испытали "шок и встряску" из-за резкого сокращения ипотеки, пишет "Алтапресс". Сложившуюся ситуацию обсудили на экспертном совете.

Участники мероприятия отметили, что банковское кредитование сокращается. Причем именно этого и добивается Центробанк, стремясь снизить инфляцию и повышая ключевую ставку.

В частности, в Алтайском крае в июне юрлица взяли в банках кредиты на 39 млрд рублей, в августе – на 24 млрд. У физлиц объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 млрд в августе.

"Шокирующим, хоть и ожидаемым, стал, пожалуй, только обвал ипотеки: в июне жители края взяли в банках на покупку жилья 8,3 млрд рублей, в августе – 4 млрд", – отмечает издание.

Это, как рассказывают на экспертном совете, привело к тому, что в крупных банках вынуждены искать занятия сотрудникам, которые ранее выдавали ипотеку клиентам.