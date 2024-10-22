На Алтае из-за обвала ипотеки банки ищут занятия сотрудникам, которые ее выдавали
В крае сокращается банковское кредитование
22 октября 2024, 13:10, ИА Амител
В Алтайском крае банки в 2024 году испытали "шок и встряску" из-за резкого сокращения ипотеки, пишет "Алтапресс". Сложившуюся ситуацию обсудили на экспертном совете.
Участники мероприятия отметили, что банковское кредитование сокращается. Причем именно этого и добивается Центробанк, стремясь снизить инфляцию и повышая ключевую ставку.
В частности, в Алтайском крае в июне юрлица взяли в банках кредиты на 39 млрд рублей, в августе – на 24 млрд. У физлиц объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 млрд в августе.
"Шокирующим, хоть и ожидаемым, стал, пожалуй, только обвал ипотеки: в июне жители края взяли в банках на покупку жилья 8,3 млрд рублей, в августе – 4 млрд", – отмечает издание.
Это, как рассказывают на экспертном совете, привело к тому, что в крупных банках вынуждены искать занятия сотрудникам, которые ранее выдавали ипотеку клиентам.
13:14:59 22-10-2024
пусть идут бороться с кваробоберами. Что, не с кем бороться? странно. А сказали, что это главные враги государства и экономики
13:21:33 22-10-2024
Гость (13:14:59 22-10-2024) пусть идут бороться с кваробоберами. Что, не с кем бороться?... ЧВК Редан же. Забыли уже?
14:21:26 22-10-2024
Гость (13:14:59 22-10-2024) пусть идут бороться с кваробоберами. Что, не с кем бороться?...
Ну это язвительно. Была вчера новость что пекарей не хватает шибко
14:42:03 22-10-2024
Гость (14:21:26 22-10-2024) Ну это язвительно. Была вчера новость что пекарей не хва... И те двое сероводородом отравились
13:23:56 22-10-2024
в крупных банках вынуждены искать занятие сотрудникам --- ну хоть не сокращают
14:02:59 22-10-2024
Три месяца переподготовки и...Вуаля!Вы- учитель математики и информатики,физики.
Школы края ждут !Ничего не надо искать. Пишут,что у учителей в крае ну очень хорошая зарплата. А в комментариях читаешь,что и делать ничего не надо. Сплошной отдых учителям!
14:23:51 22-10-2024
Гость (14:02:59 22-10-2024) Три месяца переподготовки и...Вуаля!Вы- учитель математики и... нехватка учетелей не причина всех подряд нанимать. А вот разнаробочими вполне можно устроить, после небольших курсов.
14:16:37 22-10-2024
Эти бездельники ничего не умеют, так что им прямая дорога в таксисты, кондуктора, менеджеры чистоты и охранники...
14:29:42 22-10-2024
Так Сбер же повысил ставки на выдачу ипотеки! Или что, не берут?
02:48:36 23-10-2024
Гость (14:29:42 22-10-2024) Так Сбер же повысил ставки на выдачу ипотеки! Или что, не бе... нет продолжил выдачу по старым заявкам до 1 нояб. и только "семейная", ставка будет 23. я вот квартиру купил за 9 .проц. 4 года назад...
15:51:19 22-10-2024
Пекарей не хватает, сантехников и электриков. Хотя эти бездари ничего не умеют, как языком чесать и страховки навязывать
16:58:23 22-10-2024
Я тоже не люблю банковских работников, но, почему-то, на поганом загнивающем западе дешевая ипотека не вызывает рост инфляции, дикий рост стоимости домов и строй.материалов. Видел в ленте одного застройщика чудо-условия - дом 7.500, начальный взнос 1.500 - за 30 лет гражданин банку отдаст 27 000 000. Почти 3 еще таких дома банк получит на ровном месте. И это касается вас и ваших детей напрямую, т.к. улучшать жилищные условия необходимо. А что клерки без работы остались - переучатся.
20:54:11 22-10-2024
Их можно отправить работать в службу поддержки, как раз там до людей никогда не достучишься
00:15:38 23-10-2024
Работы всё важны,не надо злорадствовать.Чтобы работать в банке люди в университетах учились не один год.Многие представления не имеют какое количество бумаг нужно заполнить и оформить должным образом.Почему-то всегда чужая работа кажется легче и думается, что на ней делать не чего.
10:13:01 23-10-2024
Людмила (00:15:38 23-10-2024) Работы всё важны,не надо злорадствовать.Чтобы работать в бан... Пойди расскажи это мужику, который у нас на производстве лопатой в печь уголь закидывает.
Банки- зло. Читайте "Моя жизнь, мои достижения" Генри Форда, который без банков и кредитов создал всю автомобильную промышленность США.
12:26:52 23-10-2024
Гость (10:13:01 23-10-2024) Пойди расскажи это мужику, который у нас на производстве лоп...
вы верите в сказки? ))))))))))))))))
13:07:08 23-10-2024
Гость (10:13:01 23-10-2024) Пойди расскажи это мужику, который у нас на производстве лоп... Ну так мужик сам выбрал свой путь, что его жалеть теперь. Что за мода, желчью поливать людей, которые получили образование и сидят в офисе.
Кто на что учился, как говориться.
03:30:27 23-10-2024
В кондуктора их
07:16:56 23-10-2024
Пусть все банки банкротятся. Толку от них всё равно нет . РОСТОВЩИКИ!
07:45:56 23-10-2024
Гость (07:16:56 23-10-2024) Пусть все банки банкротятся. Толку от них всё равно нет . РО... Я вам секрет открою, но банки не только выдачей кредитов занимаются. Что вы будете делать , если ваш работодатель не сможет Вам зп выдать из-за того, что банков нет ?
10:20:22 23-10-2024
Банкиры- это "торговцы деньгами". Они берут деньги у государства, привлекают средства частных лиц и эти деньги продают за %% другим людям и организациям. Они ничего не производят, не создают прибавочную стоимость... Банки, а не кто-то там, в первую очередь заинтересованы в обесценивании национальных валют и привязке их постоянно падающего курса к доллару, который, к слову, тоже постоянно падает по отношению к швейцарскому франку... Швейцария- страна банков, если кто забыл...
10:33:03 23-10-2024
Банк должен быть один и он должен быть на 100% государственным. Одна только экономия на рекламе даст такие деньги, что ипотеку можно будет под 2% давать. А выход на рынок труда массы крепких физически молодых людей навсегда закроет проблемы с пекарями, уборщицами и сантехниками. И уж совсем прекрасно станет, когда многочисленные рантье-инвесторы перестанут скупать недвигу для сдачи, а вложаи деньги в производство чего бы то ни было- от калош до двигателей Ванкеля...
11:48:17 23-10-2024
Я кредит наличными без залога под 10% не брал, считая ставку высокой. А тут ипотека по 20 с лишним...
13:05:50 23-10-2024
Гость (10:13:01 23-10-2024) Пойди расскажи это мужику, который у нас на производстве лоп... Что мешало этому мужику так же работать в банке,а не кидать лопатой? Каждый выбирает свое.
15:22:48 23-10-2024
Гость (13:07:08 23-10-2024) Ну так мужик сам выбрал свой путь, что его жалеть теперь. Чт... Но кто-то должен кидать этот уголь, не всем же бухгалтерские зады грушевидные отращивать, или нет? Все должны сидеть в конторах с умным видом, ипотекой и подкрадывающимся геморроем?