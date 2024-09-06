Экономист посоветовал с 40 лет копить на пенсию акциями
Он предложил вкладываться в бумаги "первоклассных" компаний
06 сентября 2024, 13:32, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326
В России более 35 лет социальная пенсия в пять-шесть раз отстает от советской пенсии по старости, но можно обзавестись пассивным доходом и получать достойную пенсию в 50 тыс. руб. и более. Об этом сообщает "Газета.ру".
Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, советует россиянам вкладывать от 5 до 15% ежемесячного дохода в акции первоклассных компаний, золотые инвестиционные монеты и майнинг криптовалюты.
При этом не стоит экономить на образовании и здоровье, поскольку именно они определяют качество человеческого капитала, позволяющего зарабатывать больше с годами.
13:47:01 06-09-2024
А почему экономист не сказал как эти акции на себя записать? Вот не устраивает запись в электронном виде, где то там, потом какой то грифон сотрет, и нет накопления! А деньги то были свои, горбом заработанные.
16:30:44 06-09-2024
Гость (13:47:01 06-09-2024) А почему экономист не сказал как эти акции на себя записать?... У вас сейчас банковская карта есть? Вы ей рассчитываетесь? Удобнее, чем наличными? Да еще и разные кэшбэки или прочие вкусности вам падают) А ведь это где-то там кем-то "записанные" деньги)
13:56:53 06-09-2024
Какими еще акциями, в марии-ра?
14:34:44 06-09-2024
Гость (13:56:53 06-09-2024) Какими еще акциями, в марии-ра?... В Магните тоже есть акции, в рекламных листовках постоянно сообщают о скидках)))
16:31:45 06-09-2024
Гость (13:56:53 06-09-2024) Какими еще акциями, в марии-ра?... Ну, если вы при слове акция вспоминаете лишь маркетинговую активность М-Ра, то мне вас нечем порадовать.
14:21:13 06-09-2024
Эксперт пожил бы на МРОт или 30 т в месяц, по два часа до работы добираясь в 10-м маршруте, а уж потом про акции толковал.
16:32:51 06-09-2024
Гость (14:21:13 06-09-2024) Эксперт пожил бы на МРОт или 30 т в месяц, по два часа до ра... А зачем эксперту жить на МРОТ или 30 рублей? Ведь и вас никто не обязывает это делать.
14:35:40 06-09-2024
помню в 90х ваучеры поменяли не на банку трехлитровую меда а на акции нефтяной кампании гермес
лучше бы на банку меда поменяли
теперь я забил на любые акции
14:44:06 06-09-2024
пенсионных отчислений сколько? подоходжный? не, иксперды не слышали такого...
16:36:04 06-09-2024
бгг (14:44:06 06-09-2024) пенсионных отчислений сколько? подоходжный? не, иксперды не ... Вы невнимательно читали, или просто не поняли сути. Не пенсионерам предлагается майнить крипту, а вполне трудоспособным гражданам самостоятельно себе обеспечивать доход, чтобы впоследствии пенсия была достойной: советует россиянам вкладывать от 5 до 15% ежемесячного дохода в акции
17:34:09 06-09-2024
Гость (16:36:04 06-09-2024) Вы невнимательно читали, или просто не поняли сути. Не пенси... Про взлеты и падения крипты тихо промочал. Кому нужны лишние нервы, пусть майнят. Только электричество пусть сразу считают.
15:59:14 06-09-2024
Оказывается, чтобы деньги были их нужно просто копить.
16:13:50 06-09-2024
Сорок лет копить, страшно подумать, когда за год несколько подходов приходит и уходит в небытие, то есть коту под хвост. В СССР, была некая стабильность всего семьдесят лет, а в России, каждый день лихорадка с сюрпризами.
16:40:32 06-09-2024
Гость (16:13:50 06-09-2024) Сорок лет копить, страшно подумать, когда за год несколько п... Подскажите про какие 70 лет стабильности при СССР вы говорите? с 1917 по 1987? Это про те годы, что была гражданская война, голод, интервенция, НЭП, закручивание гаек, ускоренная индустриализация, ВОВ, восстановление страны после войны, хрущевский волюнтаризм, брежневский застой, война в Афгане, череда умирающих старцев, и как венец всего "перестройка/гласность/демократия" Меченного? Это вы называете стабильностью?
16:55:54 06-09-2024
зачем тогда налоги в пенсионный фонд платить? я готов копить сам и не кормить ПФР
17:21:03 06-09-2024
Гость (16:55:54 06-09-2024) зачем тогда налоги в пенсионный фонд платить? я готов копить... Да вы и налоги перестаньте платить. Да и продукты в магазине оплачивать - тоже так себе идея. А еще можно законы не соблюдать... Ну вы ведь именно к этому ведёте?
09:58:29 07-09-2024
Гость (16:55:54 06-09-2024) зачем тогда налоги в пенсионный фонд платить? я готов копить... Плюсую, с таким положением дел в белую работать невыгодно, проще в матрас запаковать. Но инфляция все съест. Никаким образом не позволит наше государство людям в старости нормально жить. Все направлено, чтоб привыходе на пенсию скопытился быстрее. Долги наследникам, а накопления-государству
17:25:05 06-09-2024
Полезный идиот.
10:58:00 07-09-2024
Денег еще подскажи, откуда на все перечисленное добыть. Ичто будет сттвоими акСЫями черз -цать лет.