Экономист посоветовал с 40 лет копить на пенсию акциями

Он предложил вкладываться в бумаги "первоклассных" компаний

06 сентября 2024, 13:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

В России более 35 лет социальная пенсия в пять-шесть раз отстает от советской пенсии по старости, но можно обзавестись пассивным доходом и получать достойную пенсию в 50 тыс. руб. и более. Об этом сообщает "Газета.ру".

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, советует россиянам вкладывать от 5 до 15% ежемесячного дохода в акции первоклассных компаний, золотые инвестиционные монеты и майнинг криптовалюты.

При этом не стоит экономить на образовании и здоровье, поскольку именно они определяют качество человеческого капитала, позволяющего зарабатывать больше с годами.