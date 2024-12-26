Экономист посоветовала россиянам подрабатывать в новогодние праздники

В новогодний период оплата за подработки возрастает, отметила эксперт

26 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Курьеры зимой / Фото: unsplash.com / Olga Zakharchenko

В новогодние праздники россияне могут найти подработку в ретейле и электронной коммерции, где особенно востребованы работники торгового зала, курьеры и сборщики заказов, заявила РИА Новости экономист Анна Ларионова.

"Большинство таких вакансий не требуют опыта и квалификации, поэтому подходят практически всем," – отметила эксперт.

Работники торгового зала выкладывают товар и следят за ценниками, сборщики готовят онлайн-заказы, а курьеры доставляют покупки до клиентов, объяснила экономист.

Она подчеркнула, что в новогодний период оплата за подработки возрастает, но интенсивность работы также увеличивается.