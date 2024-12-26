Экономист посоветовала россиянам подрабатывать в новогодние праздники
В новогодний период оплата за подработки возрастает, отметила эксперт
26 декабря 2024, 13:10, ИА Амител
В новогодние праздники россияне могут найти подработку в ретейле и электронной коммерции, где особенно востребованы работники торгового зала, курьеры и сборщики заказов, заявила РИА Новости экономист Анна Ларионова.
"Большинство таких вакансий не требуют опыта и квалификации, поэтому подходят практически всем," – отметила эксперт.
Работники торгового зала выкладывают товар и следят за ценниками, сборщики готовят онлайн-заказы, а курьеры доставляют покупки до клиентов, объяснила экономист.
Она подчеркнула, что в новогодний период оплата за подработки возрастает, но интенсивность работы также увеличивается.
"Россиянам, которые собираются выходить на подработку в это время, лучше заранее запланировать свой график и выбрать предложения в удобные даты, так как самые выгодные варианты занимают быстро", – указала Ларионова.
13:19:33 26-12-2024
Опубликуйте весь список, пожалуйста. Я не пью, с 1 по 8 свободен
13:27:59 26-12-2024
Гость (13:19:33 26-12-2024) Я не пью, вы маньяк.
14:58:00 26-12-2024
работать в праздники? спасибо
трактор пусть работает. Он железный
15:47:04 26-12-2024
Барнаулец (14:58:00 26-12-2024) работать в праздники? спасиботрактор пусть работает. Он ... Это вы ещё квитанцию за декабрьское отопление не видели! Поскачете вперёд трактора.
16:19:00 27-12-2024
Гость (15:47:04 26-12-2024) Это вы ещё квитанцию за декабрьское отопление не видели! Пос... у меня за 110 метров 4х комнтатная, с отоплением 10 000. вполне норм
20:25:51 26-12-2024
Второго уже на работе. Какие подработки?!
😁