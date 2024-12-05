Сколько могут заработать курьеры на Алтае в сезон праздничного ажиотажа?

При условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов

05 декабря 2024, 11:22, ИА Амител

Курьеры зимой / Фото: unsplash.com / Olga Zakharchenko

В Алтайском крае во время праздников зарплата курьера может превышать 200 тыс. рублей, однако для этого придется очень много работать, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

За год медианная зарплата курьера в регионе выросла на 10%. При этом зарплатная вилка колеблется от 45 тыс. до 205 тыс. рублей.

"Но важно понимать, что максимальный заработок в пиковый сезон зависит от количества заказов, отработанных смен и ненормированного графика. При условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов доставщик может заработать за месяц в среднем 121,5 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

При этом сейчас, судя по размещенным на сервисе в Алтайском крае вакансиям, повышение спроса на работников сферы доставки составило 51%.

"Заметный рост вакансий связан не только с предпраздничным ажиотажем в торговых сетях, на маркетплейсах, но и с острым дефицитом соискателей. В целом сложности с наймом можно отметить практически по всем профессиям массового найма", – отметили аналитики.

Традиционно основная доля вакансий приходится на курьеров-водителей (50%), остальные – пешие и на велосипедах.