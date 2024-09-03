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В Госдуме допустили повышение ключевой ставки до 20% в сентябре

Ближайшее заседание по этому вопросу ЦБ проведет уже на следующей неделе

03 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Центробанк может повысить ключевую ставку с 18 до 20% в сентябре в случае продолжения роста инфляции, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

"Допускаю, что в сентябре поднимет и до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту. Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке", – сказал он.

Банк России принимает решения по ключевой ставке на специальных заседаниях. Этой осенью они пройдут 13 сентября и 25 октября. 

Экономика инфляция

Комментарии 5

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Гость

14:57:38 03-09-2024

Где-то читал, что 13 сентября поднимут до 19%. Интересно, это уже решенный инсайд или какой-то псевдо-эксперт для своих подписчиков пытается создать видимость умного. Проверим.

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Гость

18:59:25 13-09-2024

Гость (14:57:38 03-09-2024) Где-то читал, что 13 сентября поднимут до 19%. Интересно, эт...
Ровно так и получилось.

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Sveet

16:19:38 03-09-2024

Уже кто-нибудь остановит этих вредителей нашей экономики или они вечные?

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Гость

19:46:00 03-09-2024

И откуда деньги по выплатам с депозитов ?
Опят дефолт близится

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Мусик

10:44:39 04-09-2024

в очедной раз дума норот спасла

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