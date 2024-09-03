В Госдуме допустили повышение ключевой ставки до 20% в сентябре
Ближайшее заседание по этому вопросу ЦБ проведет уже на следующей неделе
03 сентября 2024, 14:10, ИА Амител
Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Центробанк может повысить ключевую ставку с 18 до 20% в сентябре в случае продолжения роста инфляции, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.
"Допускаю, что в сентябре поднимет и до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту. Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке", – сказал он.
Банк России принимает решения по ключевой ставке на специальных заседаниях. Этой осенью они пройдут 13 сентября и 25 октября.
14:57:38 03-09-2024
Где-то читал, что 13 сентября поднимут до 19%. Интересно, это уже решенный инсайд или какой-то псевдо-эксперт для своих подписчиков пытается создать видимость умного. Проверим.
18:59:25 13-09-2024
Гость (14:57:38 03-09-2024) Где-то читал, что 13 сентября поднимут до 19%. Интересно, эт...
Ровно так и получилось.
16:19:38 03-09-2024
Уже кто-нибудь остановит этих вредителей нашей экономики или они вечные?
19:46:00 03-09-2024
И откуда деньги по выплатам с депозитов ?
Опят дефолт близится
10:44:39 04-09-2024
в очедной раз дума норот спасла