В Госдуме допустили повышение ключевой ставки до 20% в сентябре

Ближайшее заседание по этому вопросу ЦБ проведет уже на следующей неделе

03 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Центробанк может повысить ключевую ставку с 18 до 20% в сентябре в случае продолжения роста инфляции, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

"Допускаю, что в сентябре поднимет и до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту. Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке", – сказал он.

Банк России принимает решения по ключевой ставке на специальных заседаниях. Этой осенью они пройдут 13 сентября и 25 октября.