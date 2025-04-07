Экономист предсказал рост средней зарплаты в России до 140 тысяч рублей
Ожидается, что к декабрю она увеличится на 57%
07 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Средняя зарплата россиян в декабре 2025 года достигнет примерно 140 тысяч рублей – на 57% выше, чем в январе. Как сообщает Regions.ru, такой прогноз сделал экономист Игорь Балынин.
По его словам, средняя зарплата во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым обязательно вырастет. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда, который в этом году стал больше на 16,6%. Кроме того, на показатель средней зарплаты повлияют и новогодние премии, которые обычно выплачиваются в декабре и увеличивают средний показатель по сравнению с предыдущими месяцами.
Балынин также отметил, что в январе 2025 года средняя зарплата составила почти 89 тысяч рублей – это на 19% больше, чем в январе 2024-го.
14:51:17 07-04-2025
а цены? про цены то он не сказал ничего)))
19:09:23 07-04-2025
гость (14:51:17 07-04-2025) а цены? про цены то он не сказал ничего)))... косвенно сказал
14:59:01 07-04-2025
Те, кто получает МРОТ, не волнуйтесь. Вас это не коснётся. У вас как был минимум, так и будет. У вас стабильность.
14:59:59 07-04-2025
хде такие СРЕДНИЕ зарплаты платят?
15:07:13 19-04-2025
Ииииииигорь (14:59:59 07-04-2025) хде такие СРЕДНИЕ зарплаты платят?... На другой планете, или в другой стране.
15:03:41 07-04-2025
какой замечательный предсказатель
15:05:27 07-04-2025
Ну и писали бы, что не россиян, а москвичей.
15:06:41 07-04-2025
Т.е. у чинуш она раз в пять повысится. Вот и средняя станет 140 000.
15:17:17 07-04-2025
При хорошей инфляции можем снова все стать миллионерами, как в 90 е
19:10:59 07-04-2025
ВВП (15:17:17 07-04-2025) При хорошей инфляции можем снова все стать миллионерами, как... "Богатые тоже плачут" прям напомнило
15:23:19 07-04-2025
В 1997 году получал 800 000. Богатым себя не чувствовал. Это на уровне нынешних 20000.
15:27:16 07-04-2025
Гость (15:23:19 07-04-2025) В 1997 году получал 800 000. Богатым себя не чувствовал. Это... если даже не ниже...
15:47:52 07-04-2025
Ну, значит булка хлеба станет стоить 500 рэ...
16:59:43 07-04-2025
Как же я скучаю по зарплате в 320 руб. в 80-е годы прошлого века.
22:36:59 07-04-2025
Гость (16:59:43 07-04-2025) Как же я скучаю по зарплате в 320 руб. в 80-е годы прошлого ... И по джинсам по 120 руб.? По телевизору за800? И за невозможностью это купить?
07:15:28 08-04-2025
Пузырек (22:36:59 07-04-2025) И по джинсам по 120 руб.? По телевизору за800? И за невозмож... Пузырек! А жил ты в то время ?И в джинсах с базара по 200 руб.ходили.И практически у всех ТВ было.Правда, тогда цветные передачи сделали только к Московской Олимпиаде у нас в Барнауле, цветные телевизоры были дороговаты, но продавали в рассрочку с наценкой в 1-2 %. И покупали, даже не задумываясь ,правда, опять же, через очередь,но по записи.. А уж просто голубые экраны были практически в каждой квартире. Так что не городи чепуху. Что за привычка некоторых наших комментаторов писать о том, чего не знаешь. Лишь бы ляпнуть.
08:42:07 08-04-2025
Горожанин. (07:15:28 08-04-2025) Пузырек! А жил ты в то время ?И в джинсах с базара по 200 ру... Точно! Еще места во дворах было много. Один жЫгулятор на подъезд. Ну или москвичуга дырявая. Славные были времена.
15:05:50 19-04-2025
Гость (08:42:07 08-04-2025) Точно! Еще места во дворах было много. Один жЫгулятор на под... и Кредитов не было, и народ в кабале по уши не сидел.
07:49:07 08-04-2025
Пузырек (22:36:59 07-04-2025) И по джинсам по 120 руб.? По телевизору за800? И за невозмож... Как же вам для полного счастья мало надо... Джинсы и дебилизор. Главное чтоб без очереди купить можно было и на каждом углу, да?
21:27:56 07-04-2025
Состряпать "повышенную" зарплату - дело не хитрое (в 90-ых гг даже работяги получали уже по млн/мес)!
Не обесценятся ли рубли более жутко, чем "взбодрит" к концу года их возросшее, но дефективное количество? - вот вопрос, честный ответ на который едва ли обрадует...