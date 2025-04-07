Экономист предсказал рост средней зарплаты в России до 140 тысяч рублей

Ожидается, что к декабрю она увеличится на 57%

07 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя зарплата россиян в декабре 2025 года достигнет примерно 140 тысяч рублей – на 57% выше, чем в январе. Как сообщает Regions.ru, такой прогноз сделал экономист Игорь Балынин.

По его словам, средняя зарплата во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым обязательно вырастет. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда, который в этом году стал больше на 16,6%. Кроме того, на показатель средней зарплаты повлияют и новогодние премии, которые обычно выплачиваются в декабре и увеличивают средний показатель по сравнению с предыдущими месяцами.

Балынин также отметил, что в январе 2025 года средняя зарплата составила почти 89 тысяч рублей – это на 19% больше, чем в январе 2024-го.