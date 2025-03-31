Алтай оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции

На ежемесячный доход можно приобрести чуть больше двух фиксированных наборов товаров и услуг

31 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 83-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, а Республика Алтай – 70-е, сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге использовалось отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора рассчитана в среднем за 12 месяцев прошлого года.

"В Алтайском крае отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году – 2,11, средняя зарплата – 47,5 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2024 году составил 19,8%. А отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах – 78,4%", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году – 2,28, а средняя зарплата составила 53,3 тыс. рублей. За прошлый год она выросла на 21,5%.

Среди регионов Сибири лидирует Иркутская область (девятое место), где отношение зарплаты к набору товаров и услуг – 3,92. Средний размер дохода – 83 тыс. рублей, за прошлый год он увеличился на 17,5%.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средней зарплаты в провинции хватает на 5,5 фиксированного набора товаров и услуг. На последнем месте Чеченская Республика, где получится приобрести 1,45 набора.