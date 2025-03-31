Алтай оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции
На ежемесячный доход можно приобрести чуть больше двух фиксированных наборов товаров и услуг
31 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайский край занял 83-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, а Республика Алтай – 70-е, сообщает РИА Новости.
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге использовалось отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора рассчитана в среднем за 12 месяцев прошлого года.
"В Алтайском крае отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году – 2,11, средняя зарплата – 47,5 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2024 году составил 19,8%. А отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах – 78,4%", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году – 2,28, а средняя зарплата составила 53,3 тыс. рублей. За прошлый год она выросла на 21,5%.
Среди регионов Сибири лидирует Иркутская область (девятое место), где отношение зарплаты к набору товаров и услуг – 3,92. Средний размер дохода – 83 тыс. рублей, за прошлый год он увеличился на 17,5%.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средней зарплаты в провинции хватает на 5,5 фиксированного набора товаров и услуг. На последнем месте Чеченская Республика, где получится приобрести 1,45 набора.
12:30:05 31-03-2025
да вы что такое пишите?! Томенко рапортует по-другому, не?
12:56:05 31-03-2025
Элен без ребят (12:30:05 31-03-2025) да вы что такое пишите?! Томенко рапортует по-другому, не? ... да ладно вам, рейтинг развернуть - и первые
12:55:03 31-03-2025
Это всё официальные данные по размеру зарплаты. Фактический доход населения в крае в несколько раз больше!
13:21:00 31-03-2025
Гость (12:55:03 31-03-2025) Это всё официальные данные по размеру зарплаты. Фактический ... не слушай мошенников, за распространение наркотиков реальный срок дают
13:25:15 31-03-2025
Гость (12:55:03 31-03-2025) Это всё официальные данные по размеру зарплаты. Фактический ... Думаю на самом деле в десятки раз
13:00:29 31-03-2025
Стесняюсь спросить, а в каких средних и малых населённых пунктах Алтайского края средняя ЗП 47.5 тысяч рублей? Не ошиблись ли? Может 17.5 тысяч?
Ну, а чтобы не так грустно было смотреть на рейтинг, можно написать что мы на 3 месте с другого конца...
13:15:01 31-03-2025
Гость (13:00:29 31-03-2025) Стесняюсь спросить, а в каких средних и малых населённых пун... Если всем рассказать народ туда повалит, работников станет больше чем вакансий и работодатели смогут снизить заработную плату т.к за забором очередь. По-этому информацию хоронят в секрете
13:21:00 31-03-2025
Гость (13:00:29 31-03-2025) Стесняюсь спросить, а в каких средних и малых населённых пун... А можно ещё сравнить нынешние зарплаты с зарплатами 1913 года.
14:59:11 31-03-2025
Гость (13:00:29 31-03-2025) Стесняюсь спросить, а в каких средних и малых населённых пун... А у нас в городке зарплата как в Барнауле
15:12:10 31-03-2025
гость (14:59:11 31-03-2025) А у нас в городке зарплата как в Барнауле... Не, у вас даже побольше будет
20:00:35 31-03-2025
Гость (15:12:10 31-03-2025) Не, у вас даже побольше будет... Да и действительно у нас в районе или округе по -новому -средняя зарплата 71 тысяча, а в Барнауле только 66
15:13:55 19-04-2025
гость (14:59:11 31-03-2025) А у нас в городке зарплата как в Барнауле... Почему не как в Москве?
13:11:47 31-03-2025
Какова политика ,таковы и результаты.
13:37:19 31-03-2025
На последнем месте Чеченская Республика, где получится приобрести 1,45 набора
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Вот только в Чечне всюду газ проведён. И за жкх в этих бедных республиках не платят. Так что реальное положение дел в АК намного хуже.
17:10:08 31-03-2025
Зато тарифы ЖКХ поднимут с 1 июля на 18 с лишним %.Капитализм в махровой форме!
21:16:12 31-03-2025
Зато налоги перевыполнил 🤣, самое главное, скоро штаны снимут последние с нас, год от года хуже
15:12:45 19-04-2025
АК всегда в конце, был есть и будет.