Экономист предупредила россиян о потере части сбережений
Это может случиться, если хранить накопленное наличными
21 октября 2024, 18:35, ИА Амител
Хранить сбережения в наличных – это устаревший подход, считает экономист и инвестор Елизавета Константинова. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".
По данным Министерства финансов России, почти четверть населения страны предпочитает хранить часть своих сбережений в наличных, хотя банковский депозит может принести до 20% годовых.
"Это означает, что за пять лет такая часть сбережений обесценится примерно вдвое", – пояснила Константинова.
В связи с этим она обратила внимание на золото как на надежный способ сохранить капитал. Однако оно не приносит дохода в виде процентов.
С другой стороны, есть "цифровое золото" – биткоин. Его предложение ограничено, и каждые четыре года количество этой криптовалюты уменьшается.
По словам Константиновой, привлекательность биткоина как средства хранения сбережений растет, особенно учитывая его независимость от политических и экономических решений государств.
Среди других преимуществ биткоина она назвала его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках или сейфах для его хранения.
18:39:55 21-10-2024
Ну вот вот... То о чем я говорил!
Банки поднимают ставки по вкладам, везде и всюду тянут интернет, и все больше ведут разговор о цифровой валюте!!! Теперь ещё эта мадам вещает - несите ваши денежки! Иначе быть беде...!
18:44:20 21-10-2024
Нам нечего хранить. Инфляция все сожрала
19:18:56 21-10-2024
Что это? Реклама биткоина? Мало бирж прекратило работу в Россией? Мало денег отбирали у россиян? Сейчас вложения либо в депозиты, либо в физическое золото. Недвижимость хуже, вряд ли будет дорожать на 20% в год, как увеличиваются накопления на депозитах.
19:29:27 21-10-2024
Вариант в долларах или евро (юань или йены не предлагать) не рассматривается? На них хоть еды купить можно, а золотом сыт не будешь.
21:02:59 21-10-2024
Гость (19:29:27 21-10-2024) Вариант в долларах или евро (юань или йены не предлагать) не... У доллара и евро тоже инфляция не хилая. 2 года назад золото стоило $1700 на унцию. Сейчас $2700. Золото позволяет сохранить накопления через года и кризисы.
19:51:57 21-10-2024
Снижение со временем покупательной способности 'зелёного', евро, юаня несопоставимо с галопом обесценивания 'деревянного', который даже после "деноминации" успел подешеветь ещё в полтора десятка раз (с 6 до сотни рублей за доллар!) вдобавок к обвалу на три порядка(!) в начале 90-ых.
О чём это говорит, как не о безалаберном (если не об УМЫШЛЕННО "безалаберном"!) отношении правительства к курсу национальной валюты, "забота" о которой свелась к последнему "методу" горе-экономистов - насильственному взвинчиванию ключевой ставки рефинансирования?
22:07:02 21-10-2024
Только эта мадам забывает напомнить, что 13 процентов нужно будет заплатить от вклада размером в миллионов рублей. Да и то, что в России позитивной стабильности ноль.
08:38:35 22-10-2024
Гость (22:07:02 21-10-2024) Только эта мадам забывает напомнить, что 13 процентов нужно... Не от вклада, а %, накапавших на этот лимон.
07:52:48 22-10-2024
если хранить накопленное наличными ---- а если наличную валюту?
09:43:08 22-10-2024
В одну корзину все яйца не складывают.
10:20:58 22-10-2024
Предсказуемая "политика"!
10:38:34 22-10-2024
и даже не от всех %, а от % превысивших 190000 руб. в 2024г., но большинству это неведомо, тк и денег нет, а вот услышать звон...