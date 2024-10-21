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Экономист предупредила россиян о потере части сбережений

Это может случиться, если хранить накопленное наличными

21 октября 2024, 18:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Хранить сбережения в наличных – это устаревший подход, считает экономист и инвестор Елизавета Константинова. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

По данным Министерства финансов России, почти четверть населения страны предпочитает хранить часть своих сбережений в наличных, хотя банковский депозит может принести до 20% годовых.

"Это означает, что за пять лет такая часть сбережений обесценится примерно вдвое", – пояснила Константинова.

В связи с этим она обратила внимание на золото как на надежный способ сохранить капитал. Однако оно не приносит дохода в виде процентов.

С другой стороны, есть "цифровое золото" – биткоин. Его предложение ограничено, и каждые четыре года количество этой криптовалюты уменьшается.

По словам Константиновой, привлекательность биткоина как средства хранения сбережений растет, особенно учитывая его независимость от политических и экономических решений государств.

Среди других преимуществ биткоина она назвала его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках или сейфах для его хранения.

деньги

Комментарии 12

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Гость

18:39:55 21-10-2024

Ну вот вот... То о чем я говорил!
Банки поднимают ставки по вкладам, везде и всюду тянут интернет, и все больше ведут разговор о цифровой валюте!!! Теперь ещё эта мадам вещает - несите ваши денежки! Иначе быть беде...!

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Бдыщ...

18:44:20 21-10-2024

Нам нечего хранить. Инфляция все сожрала

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Гость

19:18:56 21-10-2024

Что это? Реклама биткоина? Мало бирж прекратило работу в Россией? Мало денег отбирали у россиян? Сейчас вложения либо в депозиты, либо в физическое золото. Недвижимость хуже, вряд ли будет дорожать на 20% в год, как увеличиваются накопления на депозитах.

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Гость

19:29:27 21-10-2024

Вариант в долларах или евро (юань или йены не предлагать) не рассматривается? На них хоть еды купить можно, а золотом сыт не будешь.

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Гость

21:02:59 21-10-2024

Гость (19:29:27 21-10-2024) Вариант в долларах или евро (юань или йены не предлагать) не... У доллара и евро тоже инфляция не хилая. 2 года назад золото стоило $1700 на унцию. Сейчас $2700. Золото позволяет сохранить накопления через года и кризисы.

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Гость

19:51:57 21-10-2024

Снижение со временем покупательной способности 'зелёного', евро, юаня несопоставимо с галопом обесценивания 'деревянного', который даже после "деноминации" успел подешеветь ещё в полтора десятка раз (с 6 до сотни рублей за доллар!) вдобавок к обвалу на три порядка(!) в начале 90-ых.
О чём это говорит, как не о безалаберном (если не об УМЫШЛЕННО "безалаберном"!) отношении правительства к курсу национальной валюты, "забота" о которой свелась к последнему "методу" горе-экономистов - насильственному взвинчиванию ключевой ставки рефинансирования?

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Гость

22:07:02 21-10-2024

Только эта мадам забывает напомнить, что 13 процентов нужно будет заплатить от вклада размером в миллионов рублей. Да и то, что в России позитивной стабильности ноль.

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Гость

08:38:35 22-10-2024

Гость (22:07:02 21-10-2024) Только эта мадам забывает напомнить, что 13 процентов нужно... Не от вклада, а %, накапавших на этот лимон.

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Гость

07:52:48 22-10-2024

если хранить накопленное наличными ---- а если наличную валюту?

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ППШариков

09:43:08 22-10-2024

В одну корзину все яйца не складывают.

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Гость

10:20:58 22-10-2024

Предсказуемая "политика"!

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1234

10:38:34 22-10-2024

и даже не от всех %, а от % превысивших 190000 руб. в 2024г., но большинству это неведомо, тк и денег нет, а вот услышать звон...

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