Экономист предупредила россиян о потере части сбережений

Это может случиться, если хранить накопленное наличными

21 октября 2024, 18:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Хранить сбережения в наличных – это устаревший подход, считает экономист и инвестор Елизавета Константинова. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

По данным Министерства финансов России, почти четверть населения страны предпочитает хранить часть своих сбережений в наличных, хотя банковский депозит может принести до 20% годовых.

"Это означает, что за пять лет такая часть сбережений обесценится примерно вдвое", – пояснила Константинова.

В связи с этим она обратила внимание на золото как на надежный способ сохранить капитал. Однако оно не приносит дохода в виде процентов.

С другой стороны, есть "цифровое золото" – биткоин. Его предложение ограничено, и каждые четыре года количество этой криптовалюты уменьшается.

По словам Константиновой, привлекательность биткоина как средства хранения сбережений растет, особенно учитывая его независимость от политических и экономических решений государств.

Среди других преимуществ биткоина она назвала его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках или сейфах для его хранения.