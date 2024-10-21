Россияне начали массово получать поддельные квитанции на оплату ЖКХ
Внешне квитанции выглядят как обычные, но деньги после их оплаты попадают мошенникам
21 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Мошенники начали распространять поддельные счета на оплату коммунальных услуг. Первыми с проблемой столкнулись жители Подмосковья, сообщают "Известия".
Эксперты рассказали, как работает новая схема мошенничества. В почтовом ящике человек находит документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Жертва оплачивает услуги, а позже приходит уже настоящая квитанция. Однако ее могут своровать мошенники, и в этом случае через месяц придет долговая квитанция от УК.
Также из-за таких квитанций можно потерять доступ к порталу "Госуслуги". QR-код на бланке содержит ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО с предоставлением доступа к приложениям банка и "Госуслуг". Налогоплательщик может потерять не только деньги, которые переведет преступникам, но и вообще все свои сбережения.
Жертвами схемы в основном становятся те, кто оплачивают услуги по QR-коду через приложение банка. Люди, которые пользуются приложениями управляющих компаний, налоговой и порталом "Госуслуги", в меньшей группе риска – они получают все уведомления в электронном виде и оплачивают через него же.
15:35:23 21-10-2024
налоговой и порталом "Госуслуги" в меньшей группе риска - квитанции на оплату ЖКХ никогда не выгружаются налоговой!! и оплаты через ГосУслуги не поступают на л.счет квартиры. Новость не про АК.
16:05:50 21-10-2024
Гость (15:35:23 21-10-2024) налоговой и порталом "Госуслуги" в меньшей группе риска - к... В личном кабинете налоговой можно скачать квитанцию и распечатать, если нужно или оплатить через банк по указанным реквизитам.
16:19:18 21-10-2024
Гость (16:05:50 21-10-2024) В личном кабинете налоговой можно скачать квитанцию и распеч... Квитанцию по оплате квартиры?
16:05:25 21-10-2024
Даже если оплачиваешь квитанцию в банке, фиг получится оплатить по "левым" реквизитам, у оператора По-моему, так с платежами макнуться можно, только если сильно постараешься и будешь с детства бараном...
16:20:47 21-10-2024
В Барнауле система город, не?
16:37:08 21-10-2024
система город...и нафиг квитанции
18:23:06 21-10-2024
Да наши деньги и раньше попадали в руки.... когда квитанции и не считались поддельными...!
21:31:57 21-10-2024
Режим же опять "ни при чём тут", похоже:
И "рад" бы сыскать прощелыг... да "не может"!?