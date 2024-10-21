Россияне начали массово получать поддельные квитанции на оплату ЖКХ

Внешне квитанции выглядят как обычные, но деньги после их оплаты попадают мошенникам

21 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники начали распространять поддельные счета на оплату коммунальных услуг. Первыми с проблемой столкнулись жители Подмосковья, сообщают "Известия".

Эксперты рассказали, как работает новая схема мошенничества. В почтовом ящике человек находит документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Жертва оплачивает услуги, а позже приходит уже настоящая квитанция. Однако ее могут своровать мошенники, и в этом случае через месяц придет долговая квитанция от УК.

Также из-за таких квитанций можно потерять доступ к порталу "Госуслуги". QR-код на бланке содержит ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО с предоставлением доступа к приложениям банка и "Госуслуг". Налогоплательщик может потерять не только деньги, которые переведет преступникам, но и вообще все свои сбережения.

Жертвами схемы в основном становятся те, кто оплачивают услуги по QR-коду через приложение банка. Люди, которые пользуются приложениями управляющих компаний, налоговой и порталом "Госуслуги", в меньшей группе риска – они получают все уведомления в электронном виде и оплачивают через него же.