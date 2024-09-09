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Россиян могут обязать проходить процедуру примирения при расторжении брака

С такой инициативой выступил Минюст

09 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Обручальное кольцо / Фото: unsplashc.om
Обручальное кольцо / Фото: unsplashc.om

Глава Минюста Константин Чуйченко предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, пишет "Коммерсантъ".

В рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и алиментах.

В министерстве отметили, что вопрос уже обсуждается с научным сообществом и федеральными органами власти.

Накануне стало известно, что депутат Игорь Антропенко подготовил законопроект, по которому пары перед разводом должны будут посетить психолога.

инициативы

Комментарии 7

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Дюша

09:54:24 09-09-2024

Ну прям пророчество от "Обратная сторона Луны"...

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Гость

10:11:22 09-09-2024

Лучше китайского варианта, ещё не придумали. Дети остаются с мужем, алименты платит жена. Все разводы стремятся к нулю)

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Гость

10:34:09 09-09-2024

Гость (10:11:22 09-09-2024) Лучше китайского варианта, ещё не придумали. Дети остаются с... Гениально!

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Юрий

10:30:12 09-09-2024

Теперь еще и психологи будут зарабатывать. Заплатил они подписали. Как и суд прошел в коридоре . спросили только оба здесь. «да». Подпишите. Через месяц забирайте решение для ЗАГСа. Досвидание. И все . 25 лет совместной жизни и 3 детей. За 30 секунд решение в коридоре.

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Галина

10:31:19 09-09-2024

Зачем же в такие тонкие материи государство намерено вторгаться. Это же живые люди, нельзя жить совместно, если любовь прошла. Такие вопросы должны решать только двое. Как то страшно даже стало от таких принудительных законов.... Всё таки 21 век

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Гость

12:12:58 09-09-2024

Галина (10:31:19 09-09-2024) Зачем же в такие тонкие материи государство намерено вторгат... Подождите, еще до принудительного осеменения доживем

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Гость

11:05:29 09-09-2024

А чем тогда будет заниматься суд?

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