Россиян могут обязать проходить процедуру примирения при расторжении брака

С такой инициативой выступил Минюст

09 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Обручальное кольцо / Фото: unsplashc.om

Глава Минюста Константин Чуйченко предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, пишет "Коммерсантъ".

В рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и алиментах.

В министерстве отметили, что вопрос уже обсуждается с научным сообществом и федеральными органами власти.

Накануне стало известно, что депутат Игорь Антропенко подготовил законопроект, по которому пары перед разводом должны будут посетить психолога.