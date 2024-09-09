Россиян могут обязать проходить процедуру примирения при расторжении брака
С такой инициативой выступил Минюст
09 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
Обручальное кольцо / Фото: unsplashc.om
Глава Минюста Константин Чуйченко предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, пишет "Коммерсантъ".
В рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и алиментах.
В министерстве отметили, что вопрос уже обсуждается с научным сообществом и федеральными органами власти.
Накануне стало известно, что депутат Игорь Антропенко подготовил законопроект, по которому пары перед разводом должны будут посетить психолога.
09:54:24 09-09-2024
Ну прям пророчество от "Обратная сторона Луны"...
10:11:22 09-09-2024
Лучше китайского варианта, ещё не придумали. Дети остаются с мужем, алименты платит жена. Все разводы стремятся к нулю)
10:34:09 09-09-2024
Гость (10:11:22 09-09-2024) Лучше китайского варианта, ещё не придумали. Дети остаются с... Гениально!
10:30:12 09-09-2024
Теперь еще и психологи будут зарабатывать. Заплатил они подписали. Как и суд прошел в коридоре . спросили только оба здесь. «да». Подпишите. Через месяц забирайте решение для ЗАГСа. Досвидание. И все . 25 лет совместной жизни и 3 детей. За 30 секунд решение в коридоре.
10:31:19 09-09-2024
Зачем же в такие тонкие материи государство намерено вторгаться. Это же живые люди, нельзя жить совместно, если любовь прошла. Такие вопросы должны решать только двое. Как то страшно даже стало от таких принудительных законов.... Всё таки 21 век
12:12:58 09-09-2024
Галина (10:31:19 09-09-2024) Зачем же в такие тонкие материи государство намерено вторгат... Подождите, еще до принудительного осеменения доживем
11:05:29 09-09-2024
А чем тогда будет заниматься суд?