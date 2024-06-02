Экономист рассказал, как рассрочки на маркетплейсах портят кредитную историю

Они также увеличивают долговую нагрузку на человека

02 июня 2024, 09:38, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал о том, как рассрочки, которых на маркетплейсах становится все больше, влияют на кредитную историю человека. Его слова передает агентство "Прайм".

Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю и может ее испортить в случае просрочки. Она также увеличивает долговую нагрузку и может влиять на одобрение кредитов в будущем.

Рассрочка обычно предполагает скрытые проценты и страховку, так как ее выдает банк-партнер. Иногда предполагаются особые условия, например, наличие бонусной карты продавца. От них можно отказаться, но тогда придется брать обычный кредит с процентами.

Таким образом, прежде чем соглашаться на предложения беспроцентного займа, необходимо тщательно все обдумать.