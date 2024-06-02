Экономист рассказал, как рассрочки на маркетплейсах портят кредитную историю
Они также увеличивают долговую нагрузку на человека
02 июня 2024, 09:38, ИА Амител
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал о том, как рассрочки, которых на маркетплейсах становится все больше, влияют на кредитную историю человека. Его слова передает агентство "Прайм".
Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю и может ее испортить в случае просрочки. Она также увеличивает долговую нагрузку и может влиять на одобрение кредитов в будущем.
Рассрочка обычно предполагает скрытые проценты и страховку, так как ее выдает банк-партнер. Иногда предполагаются особые условия, например, наличие бонусной карты продавца. От них можно отказаться, но тогда придется брать обычный кредит с процентами.
Таким образом, прежде чем соглашаться на предложения беспроцентного займа, необходимо тщательно все обдумать.
09:43:10 02-06-2024
Кто щас смотрит на эту кредитную историю? Банкиры бьются за лохов, до первой крови.
12:33:47 02-06-2024
Гость (09:43:10 02-06-2024) Кто щас смотрит на эту кредитную историю? Банкиры бьются за ... Смотрят. Я хотел взять рассрочку на одном из маркеталейсе не дали. Пока узнавал в чем дело, оказалось в плохой кредитной истории
14:42:36 02-06-2024
Гость (12:33:47 02-06-2024) Смотрят. Я хотел взять рассрочку на одном из маркеталейсе не... Походу вы все банки РФ кинули.
16:52:27 02-06-2024
Я свою историю жизни знаю, а кто там пишет какие то истории на меня вообще класть, на банки тем более))