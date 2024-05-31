В Роскачестве пояснили, как получить кредит на нужную сумму

Банки в первую очередь смотрят на закредитованность человека

31 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Специалисты Роскачества рассказали о том, как получить кредит на нужную сумму. Финальная одобренная сумма будет зависеть как от типа кредита, так и от возможностей и данных клиента.

"Если это беззалоговый кредит на любые нужды, то одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заемщика, места работы, подтверждения дохода и политики самого банка. Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога", – цитирует представителей ведомства RT.

Для того чтобы получить кредит, эксперты советуют погасить предыдущие долги, подтвердить свой доход, предложить залог или найти поручителя.