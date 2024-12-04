Экономист рассказал, какую пенсию будут получать россияне без стажа работы

От "получки в конверте" лучше отказаться

04 декабря 2024, 18:16, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Россияне, у которых нет страхового стажа, будут получать социальную пенсию по старости. Как сообщает "Газета.ru", об этом напомнил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Возраст назначения подобной выплаты выше. Для мужчин порог составляет 70 лет, а для женщин – 65 лет. При этом размер социальной пенсии ниже: на данный момент это почти 7,7 тысячи рублей. При этом различий для пенсионеров и пенсионерок в нем нет.

"Данные условия назначения социальной пенсии подтверждают тот факт, что нужно всегда отказываться от получения зарплаты "в конверте", чтобы была возможность выйти на пенсию пораньше, а ее размер был повыше", – заявил экономист.

Социальные пенсии при этом индексируются. В 2025 году они будут повышены темпами, вдвое превышающими прогнозируемую инфляцию, – на 14,75%. Балынин отметил, что если сумма материального обеспечения не дотягивает до прожиточного минимума, то человеку на пенсии дополнительно назначают социальную доплату.