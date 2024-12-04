Экономист рассказал, какую пенсию будут получать россияне без стажа работы
От "получки в конверте" лучше отказаться
04 декабря 2024, 18:16, ИА Амител
Россияне, у которых нет страхового стажа, будут получать социальную пенсию по старости. Как сообщает "Газета.ru", об этом напомнил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Возраст назначения подобной выплаты выше. Для мужчин порог составляет 70 лет, а для женщин – 65 лет. При этом размер социальной пенсии ниже: на данный момент это почти 7,7 тысячи рублей. При этом различий для пенсионеров и пенсионерок в нем нет.
"Данные условия назначения социальной пенсии подтверждают тот факт, что нужно всегда отказываться от получения зарплаты "в конверте", чтобы была возможность выйти на пенсию пораньше, а ее размер был повыше", – заявил экономист.
Социальные пенсии при этом индексируются. В 2025 году они будут повышены темпами, вдвое превышающими прогнозируемую инфляцию, – на 14,75%. Балынин отметил, что если сумма материального обеспечения не дотягивает до прожиточного минимума, то человеку на пенсии дополнительно назначают социальную доплату.
18:31:10 04-12-2024
Это и без экономиста все знают. А рассказ этот нужно начинать так "Те, кто смогут дожить до 70 лет будут претендовать на социальную пенсию, к которой будет полагаться добавка до минимального прожиточного уровня в каждом регионе". Для подавляющего большинства тех, кто сегодня и в будущем, будет выходить на страховую пенсию, рассказ нужно начинать точно также, изменив только возраст. Впрочем, возраст и дальше будут поднимать из-за "сумасшедшего роста продолжительности жизни". Счастья всем...
18:50:32 04-12-2024
Зарплату конечно можно и без конверта получать, если бы пенсионные деньги можно было бы по наследству передать если вдруг до нужного возраста не дотянешь. Получается вроде как зря за себя родине платил кладбише тому подтверждение там мало кто последние время 60лет осилил.
19:18:13 04-12-2024
Отказаться от получки в конверте в пользу дырки от бублика.
19:27:57 04-12-2024
70 и 65,не многие доживут до такого возраста, в старости очень трудно добывать пищу. Это у депутатов зарплаты белые, которые позволяют жить на широкую ногу, а что говорить про конверты, то на них такие гнёздышки сооружают, что Алексашка, Петра - Великого, белая ворона.
19:52:32 04-12-2024
Стаж 28 лет, а пенсия не дотянула до прожиточного минимума, получать будем одинаково с теми у кого стажа нет, замечательная страна, хоть работай хоть не работай пенсия одинаковая, наверное второй такой нет.
08:11:08 05-12-2024
Наверное, продолжающие работать пенсионеры, получающие социалку по старости, как-то неправильно работали всю жизнь до этого.
09:30:40 05-12-2024
пенсию надо вообще отменить. полностью.
чего к старости сам наработал - то твое.
дети, активы, знания.
с того и доживай.
нефига социализм тут устраивать. тунеядцы.
10:44:12 05-12-2024
Мусик (09:30:40 05-12-2024) пенсию надо вообще отменить. полностью.чего к старости с...
я не против, но давайте начнем с поколения, которое только вступает во взрослую жизнь. С 18 до 25 лет. У них есть время на детей-семей, да и экономика уже не лихие 90-е. А нам уже поздно, нам не давали подъемные за рождение детей, женихов наших поубивало в Чечне и на разборках, так что...