Страховые пенсии проиндексируют в России 1 января 2025 года
Выплаты повысят работающим и неработающим пенсионерам
04 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
С 1 января 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3%", – заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
По словам депутата, размер индексации выплат определяется прогнозом инфляции. Однако если реальная инфляция будет отличаться, правительство может доиндексировать размер пенсий. Средства на это заложены в российском бюджете.
Напомним, на 2025 год запланирована еще одна масштабная индексация пенсий. С 1 апреля на рекордные 14,75% увеличат социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.
09:01:05 04-12-2024
Когда поднимали пенсионный возраст говорили, что это позволит пенсионерам увеличивать пенсии на тысячу в год помимо индексации которую прописали в конституции. Лично моей матери такой суммы ещё ни разу не добавили
09:46:18 04-12-2024
Гость (09:01:05 04-12-2024) Когда поднимали пенсионный возраст говорили, что это позволи... На 1000 в месяц, говорил какой - то
11:53:34 04-12-2024
Гость (09:46:18 04-12-2024) На 1000 в месяц, говорил какой - то ... Чего не на пять в неделю, болезный?
19:42:36 04-12-2024
Гость (09:01:05 04-12-2024) Когда поднимали пенсионный возраст говорили, что это позволи... Подними архив Голиковой, там четко сказано у кого средняя пенсия, то тот во время индексации будет получать 1 тысячу рулев. У кого меньше показатель, тот будет проиндексирован на меньшую сумму, у кого выше средней, у того индексация будет побольше. Каждый год индексация происходит по этой схеме. Все идет по плану.
11:21:01 04-12-2024
Инфляция гораздо выше. Это гроши.