Выплаты повысят работающим и неработающим пенсионерам

04 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 января 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3%", – заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По словам депутата, размер индексации выплат определяется прогнозом инфляции. Однако если реальная инфляция будет отличаться, правительство может доиндексировать размер пенсий. Средства на это заложены в российском бюджете.

Напомним, на 2025 год запланирована еще одна масштабная индексация пенсий. С 1 апреля на рекордные 14,75% увеличат социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.