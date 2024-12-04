НОВОСТИЭкономика

Страховые пенсии проиндексируют в России 1 января 2025 года

Выплаты повысят работающим и неработающим пенсионерам

04 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 января 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3%", – заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По словам депутата, размер индексации выплат определяется прогнозом инфляции. Однако если реальная инфляция будет отличаться, правительство может доиндексировать размер пенсий. Средства на это заложены в российском бюджете.

Напомним, на 2025 год запланирована еще одна масштабная индексация пенсий. С 1 апреля на рекордные 14,75% увеличат социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Депутат рассказала, кто может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей

В частности, такие выплаты доступны тем, кто хорошо зарабатывал вбелую
НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 5

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Гость

09:01:05 04-12-2024

Когда поднимали пенсионный возраст говорили, что это позволит пенсионерам увеличивать пенсии на тысячу в год помимо индексации которую прописали в конституции. Лично моей матери такой суммы ещё ни разу не добавили

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Гость

09:46:18 04-12-2024

Гость (09:01:05 04-12-2024) Когда поднимали пенсионный возраст говорили, что это позволи... На 1000 в месяц, говорил какой - то

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Гость

11:53:34 04-12-2024

Гость (09:46:18 04-12-2024) На 1000 в месяц, говорил какой - то ... Чего не на пять в неделю, болезный?

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Филипп Филиппович

19:42:36 04-12-2024

Гость (09:01:05 04-12-2024) Когда поднимали пенсионный возраст говорили, что это позволи... Подними архив Голиковой, там четко сказано у кого средняя пенсия, то тот во время индексации будет получать 1 тысячу рулев. У кого меньше показатель, тот будет проиндексирован на меньшую сумму, у кого выше средней, у того индексация будет побольше. Каждый год индексация происходит по этой схеме. Все идет по плану.

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Гость

11:21:01 04-12-2024

Инфляция гораздо выше. Это гроши.

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