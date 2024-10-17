Экономист рассказал, почему россиянам нельзя просто так раздавать деньги

По его словам, это приведет к негативным последствиям

17 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

По словам заместителя директора Института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Вадима Ковригина, безвозмездные выплаты гражданам могут привести к ускорению роста цен в стране. Об этом сообщает kp.ru.

"В условиях исторически низкого уровня безработицы такие выплаты могут привести к ускорению и без того высокой инфляции", – отметил экономист.

Раздача денег населению может быть эффективной стратегией в случае, если производство в стране не развивается из-за слабого платежеспособного спроса. Однако в России ситуация иная, подчеркнул Ковригин.