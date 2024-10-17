Экономист рассказал, почему россиянам нельзя просто так раздавать деньги
По его словам, это приведет к негативным последствиям
17 октября 2024, 22:40, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
По словам заместителя директора Института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Вадима Ковригина, безвозмездные выплаты гражданам могут привести к ускорению роста цен в стране. Об этом сообщает kp.ru.
"В условиях исторически низкого уровня безработицы такие выплаты могут привести к ускорению и без того высокой инфляции", – отметил экономист.
Раздача денег населению может быть эффективной стратегией в случае, если производство в стране не развивается из-за слабого платежеспособного спроса. Однако в России ситуация иная, подчеркнул Ковригин.
23:27:31 17-10-2024
Ну да последнее время очень активно на всех уровнях обсуждается раздача денег Россиянам. Хотелось объективного взгляда на ситуацию. Может и действительно не стоит того затея
23:41:25 17-10-2024
Не надо ничего раздавать "даром": у государства гигантский долг перед гражданами (длиною в треть века!) - взятые и невозвращённые советские вклады - их-то, эквивалентно компенсируя и адекватно индексируя, пусть и выплачивает, хотя бы поэтапно, но систематически, не в той, так в другой форме, допуская, например, частичную оплату ими ЖКУ...
Если брать было легко, а возвращать без включения печатного станка затруднительно, то пусть олигархов трясёт: облагает кратно более высокими налогами, напоминая недовольным о криминальном захвате народной собственности и тем укрощая их строптивость!
08:42:52 18-10-2024
Гость (23:41:25 17-10-2024) Не надо ничего раздавать "даром": у государства гигантский д... Так это всё одна и та же компания.Власть давно срослась с олигархатом,о каких долгах перед нами может идти речь.Они всеми силами упираются ,тянут время ,чтобы не компенсировать людям те потери,которые мы поимели из за их людоедских реформ.Что интересно.Зерно и удобрения можно отдать бесплатно другим странам, а своим сделать какую то поддержку -Боже упаси.
00:06:19 18-10-2024
кому угодно нельзя, вон европа платила пособия и теперь вешается
08:49:35 18-10-2024
Гость (00:06:19 18-10-2024) кому угодно нельзя, вон европа платила пособия и теперь веша...
И чо? Россия вон не платила пособия, и теперь вешается
06:15:08 18-10-2024
А сколько раз обносили население? Павловская реформа... Шооковая терапия... Где рента за природные ресурсы которые продают направо и налево?
06:18:04 18-10-2024
И как может быть такая высокая инфляция при такой низкой безработице? Выпускается продукция которую не покупают. Самозанятых не считают за безработных
06:56:51 18-10-2024
Деньги раздавать вообще нельзя. Деньги нужно пускать на создание рабочих мест, инфраструктуры, улучшение медицины, образования, создание комфортной среды. Но никоим образом не раздавать маргиналам. Возможна адресная помощь попавшим в сложное положение(не по их вине) гражданам, но не более того.
07:40:07 18-10-2024
Гость (06:56:51 18-10-2024) Деньги раздавать вообще нельзя. Деньги нужно пускать на созд... О создании многих высокотехнологичных рабочих местах речь у нас почти не ведется. КАк и не берется пример западных стран брать повышенные налоги с толстосумов.Разница в 2 % НАЛОГОВ С ПРОСТОГО ВРАЧА, УЧИТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРА И олигарха - это насмешка над простыми людьми.
07:34:23 18-10-2024
наши, в том числе и мои прадеды творили революцию, добывали для всех природные богатства страны, приумножали их, создавая индустрию, производства, а теперь выходит, что недра куплены и нам, гражданам не принадлежат, за счёт чего были бесплатные образование, медицина и жильё? а теперь? отдельный разговор по каким ценам и кому всё было куплено... ну а деньги раздавать... грехи свои и прочее решили отмаливать перед людьми? изначально думать нужно о своих гражданах, а не карманы набивать, в гробах их нет, с собой не заберёшь!
07:57:58 18-10-2024
Если нет производства, высоких технологий, кадров, конкуренции, то "вертолетные" деньги для нашей буржуазии, это пир во время чумы - задерут цены и будут греть руки на углях краха.
09:19:21 18-10-2024
А можно узнать о чём здесь дискуссия?
Кто и кому собирался деньги раздавать?
Такого даже упоротые коммунисты на предлагают
09:41:20 18-10-2024
Гость (09:19:21 18-10-2024) А можно узнать о чём здесь дискуссия?Кто и кому собиралс... о том что зря даем, и надо организовать процесс "дали и быстренько забрали"
09:36:15 18-10-2024
А кто то раздает ?
10:27:10 18-10-2024
Если речь о базовом безусловном доходе, то встает вопрос, а какого хрена мы пытаемся вписаться в схемы развития человечества, приписанные нашими врагами? Или всё вокруг - бутафория?