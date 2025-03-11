Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей

Это значение наблюдается впервые с 26 февраля

11 марта 2025, 20:12, ИА Амител

Доллар / Фото: amic.ru

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей – впервые с 26 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, к 15:20 мск курс доллара достиг своего минимального значения – 84,8 рубля. После этого он несколько отыграл падение, достигнув 85,5 рубля, однако после снова стал падать – сейчас он торгуется на уровне около 84,9 рубля.

Напомним, что курс доллара начал падать после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Тогда он резко опустился ниже 90 рублей, а уже к 20 февраля – ниже 88 рублей. К 26 февраля было достигнуто нижнее значение, после чего курс американской валюты снова стал расти.