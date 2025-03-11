Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Это значение наблюдается впервые с 26 февраля
11 марта 2025, 20:12, ИА Амител
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей – впервые с 26 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Так, к 15:20 мск курс доллара достиг своего минимального значения – 84,8 рубля. После этого он несколько отыграл падение, достигнув 85,5 рубля, однако после снова стал падать – сейчас он торгуется на уровне около 84,9 рубля.
Напомним, что курс доллара начал падать после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Тогда он резко опустился ниже 90 рублей, а уже к 20 февраля – ниже 88 рублей. К 26 февраля было достигнуто нижнее значение, после чего курс американской валюты снова стал расти.
20:22:49 11-03-2025
ЦБ устанавливает этот курс...
20:27:46 11-03-2025
Рухнула зелёная бумажка
Скоро и цены рухнут
20:40:04 11-03-2025
Гость (20:27:46 11-03-2025) Рухнула зелёная бумажкаСкоро и цены рухнут... Ага, пишут, что всё подорожает, особенно импортное и на импортном оборудовании сделанное.
20:55:25 11-03-2025
Гость (20:40:04 11-03-2025) Ага, пишут, что всё подорожает, особенно импортное и на импо... Это иноагенты
21:57:27 11-03-2025
Гость (20:55:25 11-03-2025) Это иноагенты... Вы главное не ходите лечиться в платные больницы
22:34:11 11-03-2025
Гость (20:27:46 11-03-2025) Рухнула зелёная бумажкаСкоро и цены рухнут...
А когда доллар чуть ли не до 50 р падал - как там с ценами было? Рухнули?
09:52:21 12-03-2025
Гость (20:27:46 11-03-2025) Рухнула зелёная бумажкаСкоро и цены рухнут... какой вы смешной и наивный. вам 12?
06:25:09 12-03-2025
Уже во все магазины приняли специальную Галю, отслеживающую курс. Как только на пару дней он снизился - Галя сразу бежит менять ценники
08:22:43 12-03-2025
Гость (06:25:09 12-03-2025) Уже во все магазины приняли специальную Галю, отслеживающую ... В пятерке - Зина.
08:06:01 12-03-2025
С долларом ничего не происходит, вся эта буря в стакане связано исключительно с рублём. Закупайтесь пока дешево.
09:24:15 12-03-2025
Скачки дают навар.
10:45:51 12-03-2025
Ну все счаз цены опять в верх полезут, т.к. компенсировать же надо, потом как опять доллар вверх скаканет и цены снова вверх скаканут т.к. доллар подорожал! Объясняется все очень просто - ЖАДНОСТЬ!