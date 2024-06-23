Экономист назвала тех, кто может рассчитывать на "пенсию мечты"
Остальным придется формировать дополнительный доход самостоятельно
23 июня 2024, 09:41, ИА Амител
Согласно данным портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Однако не всем нынешним пенсионерам повезло получать такую сумму.
Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству "Прайм", что средний размер пенсий в России на 1 января этого года составлял 20 781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости – 22 352,9 рубля. Пенсии федеральных чиновников были выше – в среднем 34 292,7 рубля.
Однако есть и те, кто может рассчитывать на "пенсию мечты". Это, например, ряд гражданских госслужащих, получатели корпоративной пенсии в дополнение к государственной, а также те, кто имеет заслуги перед государством. У некоторых из них есть федеральные и региональные доплаты. Однако таких людей совсем немного.
Остальным же остается формировать дополнительный доход самостоятельно, а молодежи – заранее продумывать источники финансирования своей старости.
11:40:01 23-06-2024
Это называется грабеж народа, в богатейшей ресурсами стране в мире.
18:04:07 23-06-2024
Гость (11:40:01 23-06-2024) Это называется грабеж народа, в богатейшей ресурсами стране ... Чиновники воюют с врагами, чтобы враги не смогли захватить богатейшие ресурсы страны.
14:27:34 23-06-2024
Вобщем, пенсию будут получать только чиновники. Остальные обройдутся "социальными выплатами".
22:52:58 23-06-2024
Хорошая пенсия у тех, кому за восемьдесят. Так что есть стимул долго жить 🙉