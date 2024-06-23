Экономист назвала тех, кто может рассчитывать на "пенсию мечты"

Остальным придется формировать дополнительный доход самостоятельно

23 июня 2024, 09:41, ИА Амител

Старость / Фото: pxhere.com

Согласно данным портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Однако не всем нынешним пенсионерам повезло получать такую сумму.

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству "Прайм", что средний размер пенсий в России на 1 января этого года составлял 20 781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости – 22 352,9 рубля. Пенсии федеральных чиновников были выше – в среднем 34 292,7 рубля.

Однако есть и те, кто может рассчитывать на "пенсию мечты". Это, например, ряд гражданских госслужащих, получатели корпоративной пенсии в дополнение к государственной, а также те, кто имеет заслуги перед государством. У некоторых из них есть федеральные и региональные доплаты. Однако таких людей совсем немного.

Остальным же остается формировать дополнительный доход самостоятельно, а молодежи – заранее продумывать источники финансирования своей старости.