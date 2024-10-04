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Экономист рассказала, сколько россияне тратят на еду

Специалисты также дали советы о том, как сэкономить

04 октября 2024, 12:16, ИА Амител

Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/596778
Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/596778

В июне 2024 года среднестатистический россиянин получал 89 тысяч рублей. Из них 35,9% уходило на продукты питания, а 2,2% – на посещение заведений общественного питания. Это примерно 40 тысяч рублей в месяц, по данным Юлии Соболевой, кандидата экономических наук и доцента университета "Синергия".

Минимальная сумма, которую нужно потратить на еду, зависит от региона, образа жизни и предпочтений. В среднем на базовый набор продуктов (хлеб, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо) для одного человека уходит 6,7 тысячи рублей, пишет "Газета.ру".

По данным Росстата, в среднем расходы на услуги составляют 7,6% от доходов населения, на содержание жилья – 10,4%, на связь – 2,7%, на транспорт – 2,2%, на бытовые услуги – 4,9%, на непродовольственные товары, включая лекарства, – 34,1%.

Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса "Пакет" от Х5, предлагает три способа сэкономить на еде без потери качества: планировать рацион, составлять список покупок и делать домашние заготовки.

зарплаты Продукты

Комментарии 14

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Гость

12:23:19 04-10-2024

И почему я не среднестатистический россиянин опять? Нет ну если с тремя работами то попадаю. Правда траты в таком случае не правильно посчитаны. Когда домой идёшь только спать - крупы варить вообще некогда!

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Musik

12:36:06 04-10-2024

Гость (12:23:19 04-10-2024) И почему я не среднестатистический россиянин опять? Нет ну ... Мясо без каши...
Сыр с маслом без хлеба...
Не, ну нельзя же так!

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Гость

13:26:49 04-10-2024

Гость (12:23:19 04-10-2024) И почему я не среднестатистический россиянин опять? Нет ну ... Пока утром давишь пасту и умываешься, вари крупу, в чём проблемы? 20 минут - и вуаля! А есть ещё крупы быстрого приготовления...

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Элен без ребят

12:36:28 04-10-2024

какой-то среднестатистический россиянин тратит на еду больше, чем я зарабатываю в месяц.
а на еду я трачу в четыре раза меньше, чем среднестатистический россиянин.
и о чем эта новость нам говорит?

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Гость

12:48:29 04-10-2024

среднестатистический россиянин получал 89 тысяч рублей -- хочу быть среднестатистическим

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Гость

13:19:16 04-10-2024

Гость (12:48:29 04-10-2024) - хочу быть среднестатистическим.. что вам не дает?

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Гость

13:29:33 04-10-2024

Гость (13:19:16 04-10-2024) что вам не дает?... Нормативные документы, регулирующие уровень моей зарплаты

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Гость

13:39:21 04-10-2024

Гость (13:29:33 04-10-2024) Нормативные документы, регулирующие уровень моей зарплаты... когда моя зп была 26 тр я нашла такую же в другой фирме за 36 - надо будет еще поищу - кто ищет тот найдет

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Афиноген

13:21:46 04-10-2024

Гость (12:48:29 04-10-2024) среднестатистический россиянин получал 89 тысяч рублей -- хо... Не каждый россиянин может стать среднестатистическим,это видно ,особая честь,этакое почётное звание ,которое надо заслуживать и заслуживать.И так ,вообще можно не заслужить.Да ,по видимому ,мы рылом то не вышли-посмотреть где они пособрались, все эти среднестатистические.

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Гость

12:58:56 04-10-2024

трачу 300рэ в день - каждому свое - можно и проедать в день мою зарплату - фигня статья

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Гость

14:51:10 04-10-2024

Короче, чтобы сэкономить на еде, надо меньше жрать.

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Мусик

14:53:52 04-10-2024

Гость (14:51:10 04-10-2024) Короче, чтобы сэкономить на еде, надо меньше жрать.... тырить у кого-то.

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Гость

15:10:46 04-10-2024

Мусик (14:53:52 04-10-2024) тырить у кого-то.... Нам чужого не надо,но и свое не отдадим.

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Гость

18:49:26 04-10-2024

А почему тогда МРОТ 19000, а МРОТ пенсионера 12600, правительство нам посчитали питание только на 10 дней.)

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