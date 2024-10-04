Экономист рассказала, сколько россияне тратят на еду

Специалисты также дали советы о том, как сэкономить

04 октября 2024, 12:16, ИА Амител

Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/596778

В июне 2024 года среднестатистический россиянин получал 89 тысяч рублей. Из них 35,9% уходило на продукты питания, а 2,2% – на посещение заведений общественного питания. Это примерно 40 тысяч рублей в месяц, по данным Юлии Соболевой, кандидата экономических наук и доцента университета "Синергия".

Минимальная сумма, которую нужно потратить на еду, зависит от региона, образа жизни и предпочтений. В среднем на базовый набор продуктов (хлеб, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо) для одного человека уходит 6,7 тысячи рублей, пишет "Газета.ру".

По данным Росстата, в среднем расходы на услуги составляют 7,6% от доходов населения, на содержание жилья – 10,4%, на связь – 2,7%, на транспорт – 2,2%, на бытовые услуги – 4,9%, на непродовольственные товары, включая лекарства, – 34,1%.

Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса "Пакет" от Х5, предлагает три способа сэкономить на еде без потери качества: планировать рацион, составлять список покупок и делать домашние заготовки.