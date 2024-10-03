Россияне стали чаще покупать новые автомобили

Лидером продаж является отечественная Lada

03 октября 2024, 15:12, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/898877

В сентябре 2024 года в России было продано 150 879 новых легковых автомобилей, что на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Лидером продаж стал отечественный бренд Lada. За прошедший месяц в России было продано почти 35 тысяч машин этой марки.

На втором месте – бренд Haval с результатом 19,7 тысячи единиц, что на 78% больше, чем в сентябре 2023 года.

Третье место занимает Chery с увеличением продаж в сентябре 2024 года на 34%, до 16,2 тысячи автомобилей.

На четвертом и пятом местах расположились марки Geely и Changan с результатами 16,1 тысячи (рост на 75%) и 11,5 тысячи (рост на 88,8%) соответственно.

Самой продаваемой моделью в сентябре 2024 года стала Lada Granta – было реализовано почти 16 тысяч таких автомобилей. При этом показатель на 17,8% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Всего за девять месяцев 2024 года продажи новых легковых автомобилей составили почти 1,155 миллиона машин, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.