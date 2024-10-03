Россияне стали чаще покупать новые автомобили
Лидером продаж является отечественная Lada
03 октября 2024, 15:12, ИА Амител
В сентябре 2024 года в России было продано 150 879 новых легковых автомобилей, что на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Лидером продаж стал отечественный бренд Lada. За прошедший месяц в России было продано почти 35 тысяч машин этой марки.
На втором месте – бренд Haval с результатом 19,7 тысячи единиц, что на 78% больше, чем в сентябре 2023 года.
Третье место занимает Chery с увеличением продаж в сентябре 2024 года на 34%, до 16,2 тысячи автомобилей.
На четвертом и пятом местах расположились марки Geely и Changan с результатами 16,1 тысячи (рост на 75%) и 11,5 тысячи (рост на 88,8%) соответственно.
Самой продаваемой моделью в сентябре 2024 года стала Lada Granta – было реализовано почти 16 тысяч таких автомобилей. При этом показатель на 17,8% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Всего за девять месяцев 2024 года продажи новых легковых автомобилей составили почти 1,155 миллиона машин, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
15:46:33 03-10-2024
И вот тут возникает экономический парадокс. Чем больше АвтоВАЗ продаёт автомобилей, тем больше финансовые убытки. В прошлый раз где-то на 4 ярда в минус наторговали
16:34:18 03-10-2024
Я не верю данным. Когда на рынке были тойоты, ниссаны, хёндэ и т.д. по адекватной цене в 1-3 млн., то их продавали меньше. А как на рынок вышли вёдра и китайские ксинь-ксинь и дзюн-дзюн за 3-10 млн., так их стали хватать больше
17:02:03 03-10-2024
Гость (16:34:18 03-10-2024) Я не верю данным. Когда на рынке были тойоты, ниссаны, хёндэ... Народ богатый, денег море, чему тут не верить?
08:42:29 04-10-2024
Ну так бабки есть, поэтому и цены растут