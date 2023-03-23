Экономист заявил о подорожании овощей в России

По словам специалиста, такая динамика роста цен является ожидаемой, но на неё влияют и внешние факторы

23 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепёлкин заявил о том, что некоторые овощи в России могут подорожать весной. Его слова приводит агентство "Прайм".

По словам эксперта, на рост цен влияют логистические трудности, но при этом он является ожидаемым. Коснётся подорожание большинства сезонных овощей, которые выращиваются в России. В частности, картофеля, лука и моркови до 10%.