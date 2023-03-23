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Экономист заявил о подорожании овощей в России

По словам специалиста, такая динамика роста цен является ожидаемой, но на неё влияют и внешние факторы

23 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепёлкин заявил о том, что некоторые овощи в России могут подорожать весной. Его слова приводит агентство "Прайм".

По словам эксперта, на рост цен влияют логистические трудности, но при этом он является ожидаемым. Коснётся подорожание большинства сезонных овощей, которые выращиваются в России. В частности, картофеля, лука и моркови до 10%.

"Некоторые эксперты предрекают возможность подорожания риса, аргументируя это низким урожаем прошлого года, но запасаться впрок не стоит", – добавил эксперт.

Комментарии 9

  • Опять этот Байден падляну подкинул
    23 марта, Гость   Ответить
  • картофеля, лука и моркови --- может надо свои выращивать
    23 марта, Гость   Ответить
  • И что у нас ещё не подорожало в связи с логистикой внутри страны?
    23 марта, Гость   Ответить
  • влияют логистические трудности --- из-за Байдена?
    23 марта, Гость   Ответить
  • да. все в мире что плохое из этого старикашки!
    23 марта, Гость   Ответить
  • но инфляции в стране нет!
    23 марта, Гость   Ответить
  • А ведь совсем недавно нас кормили информацией о снижении цены на помидоры. Словом, одни только фейки пишут.
    23 марта, Гость   Ответить
  • А где же Спутник, продали и по карманам растащили?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Многие цены поднялись,но некоторые упали по самые помидоры.
    23 марта, Гость   Ответить
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