Экономия и ноль простоев. Как в Барнауле применяют 3D-печать в сельском хозяйстве

Компания "3D Профи" рассказывает, почему предприятиям выгодно использовать аддитивные технологии

14 июля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4Wf9b

Изделие "3D Профи": миниатюра трактора в масштабе / Фото предоставлено компанией

Техника для сельского хозяйства и промышленности стоит дорого, но еще дороже обходится ее простой. Покупка оригинальных запасных частей часто бьет по бюджету, а ожидание поставки из-за рубежа оборачивается срывом сроков и прямыми убытками. С подобной проблемой недавно столкнулось одно из алтайских сельхозпредприятий: в разгар сезона вышел из строя воздухозаборник посевного комплекса. Ждать оригинал было некогда, а покупка всего узла в сборе обошлась бы в 40 тысяч рублей. Аграрии обратились в барнаульскую компанию "3D Профи". Инженеры напечатали нужную деталь на 3D-принтере быстро и всего за 8 тысяч рублей. Техника вернулась в строй, а предприятие существенно сэкономило бюджет. Подобные решения особенно актуальны накануне Всероссийского дня поля, который 16–18 июля пройдет в Алтайском крае. На этой масштабной площадке эксперты и аграрии обсуждают, как помочь сельскому хозяйству активнее развиваться.

3D-производство в Барнауле

Компания "3D Профи" специализируется на производстве деталей и макетов с использованием технологий трехмерной печати. Главное направление — запасные части для сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования, автомобилей и других механизмов. Также здесь создают макеты оборудования, производственных площадок и различных объектов.

Изделие "3D Профи": презентационный макет оборудования для сельского хозяйства / Фото предоставлено компанией

3D-печать закрывает сразу несколько "болей" бизнеса:

скорость — не надо ждать месяцами поставки из-за рубежа;

не надо ждать месяцами поставки из-за рубежа; экономия — нет необходимости переплачивать за лишние комплектующие или покупать дорогой узел, если сломалась одна пластиковая шестерня;

нет необходимости переплачивать за лишние комплектующие или покупать дорогой узел, если сломалась одна пластиковая шестерня; отсутствие складских запасов — не придется заказывать (а потом и хранить) минимальную партию в 500 штук, если вам нужно 50.

Еще один показательный кейс: алтайскому предприятию срочно потребовалась партия втулок скольжения для сеялки "Быстрица С-7ПМ2". Заказать готовые изделия — это время. В "3D Профи" напечатали 200 штук буквально за несколько дней.

Изделие "3D Профи": втулки скольжения для сеялки "Быстрица С-7ПМ2" / Фото предоставлено компанией

Такой формат особенно выгоден, когда предприятию нужна конкретная партия — не меньше и не больше. С помощью 3D-печати можно изготовить один экземпляр, несколько десятков, сотни или тысячи изделий. Это удобно и для разового ремонта, и для серийного производства. Компания гибко решает задачу клиента: можно начать с пробного образца, проверить деталь в работе, а затем заказать нужный объем для регулярного использования.

От сломанной детали до готового изделия

"3D Профи" работает с 2019 года. За это время компания изготовила свыше 350 тысяч деталей по техзаданиям более чем 200 предприятий края и страны. Изделия успешно работают на заводах, птицефабриках, в проектных институтах, автосервисах, на сельхозобъектах и т.д.

Что можно напечатать: детали трансмиссии и двигателя, шестерни (в том числе для тракторов и комбайнов), звездочки, крышки подшипников, клапаны (например, топливной системы), элементы корпуса, кузова и кабины, ручки, зажимы и фиксаторы, крепления (для датчиков, фар, зеркал), корпуса зеркал, заглушки бампера, колпаки колес, крышки бензобака, вентиляционные решетки и дефлекторы, узлы гидравлики, пневматики и топливной системы, корпуса задвижек (например, для опрыскивателей). А также уплотнительные кольца и манжеты, хомуты для шлангов и патрубков, фланцы и переходники, пробки и заглушки, вспомогательные детали и оснастку, каркасы и корпуса датчиков, макетные детали, направляющие и втулки, шаблоны и кондукторы для разметки и сверления, кронштейны и многое другое.

Бывают случаи, когда небольшая деталь печатается практически при клиенте: вместо сломанного изделия он получает за несколько часов новую запчасть.

Изделие "3D Профи": корпус турбины / Фото предоставлено компанией

Долгосрочное сотрудничество

В "3D Профи" отмечают, что многие до сих пор недооценивают возможности аддитивных технологий. На деле же это мощный инструмент оптимизации расходов.

Сегодня компания ориентируется на долгосрочное B2B-сотрудничество. Если предприятию постоянно требуются запасные части для оборудования, производственных линий или автопарка, 3D-печать может стать не разовой услугой, а постоянным инструментом экономии.

Все начинается с задачи клиента. Когда есть сломанная деталь, образец, чертеж, фотография или просто понимание, что нужно заменить, инженеры приступают к производству. Компания выполняет полный цикл работ: сканирование, моделирование, прототипирование, реверс-инжиниринг (создание модели по образцу) и печать. Для каждого заказа специалисты используют подходящий вид пластика в зависимости от условий эксплуатации — с учетом прочности, износостойкости, гибкости, устойчивости к влаге.

Инженеры компании бесплатно рассчитывают стоимость и сроки изготовления необходимых деталей. Предприятию достаточно просчитать экономический эффект и начать внедрять современные 3D-технологии в производственный процесс. Ставьте задачи и получайте готовые решения для бизнеса.

Изделие "3D Профи": воздухозаборник посевного комплекса / Фото предоставлено компанией

"3D Профи"

Барнаул, 3-й Балтийский проезд, 10а

Тел.: +7 (3852) 200‒424 , +7‒923‒009‒79‒40

Сайт: 3dprofi22.ru

ООО "3Д ПРОФИ"

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