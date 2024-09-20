Экранизацию игры Atomic Heart снимут в России

Картина должна выйти в прокат до 2029 года

20 сентября 2024, 10:31, ИА Амител

Atomic Heart / Скриншот из игры

"Кинопоиск" объявил о начале съемок экранизации культовой российской видеоигры Atomic Heart. Это событие состоялось 19 сентября в рамках презентации, проведенной сервисом.

Производство фильма запланировано на 2025 год. Сценаристом картины выступит Роман Кантор, известный по работе над экранизациями книг "Мастер и Маргарита" (2023) и "Эпидемия" (2019). Работа над фильмом будет проходить совместно с создателями оригинальной игры.

Точная дата релиза пока неизвестна, однако кинокартина должна выйти в прокат до 2029 года, сообщает РБК.

Действие шутера Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1950-х годов, где машины восстают и нападают на работников завода, где их создают. Главный герой, майор Сергей Нечаев, на протяжении всей игры пытается выяснить, почему роботы внезапно взбунтовались.

