Экранизацию игры Atomic Heart снимут в России
Картина должна выйти в прокат до 2029 года
20 сентября 2024, 10:31, ИА Амител
"Кинопоиск" объявил о начале съемок экранизации культовой российской видеоигры Atomic Heart. Это событие состоялось 19 сентября в рамках презентации, проведенной сервисом.
Производство фильма запланировано на 2025 год. Сценаристом картины выступит Роман Кантор, известный по работе над экранизациями книг "Мастер и Маргарита" (2023) и "Эпидемия" (2019). Работа над фильмом будет проходить совместно с создателями оригинальной игры.
Точная дата релиза пока неизвестна, однако кинокартина должна выйти в прокат до 2029 года, сообщает РБК.
Действие шутера Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1950-х годов, где машины восстают и нападают на работников завода, где их создают. Главный герой, майор Сергей Нечаев, на протяжении всей игры пытается выяснить, почему роботы внезапно взбунтовались.
12:03:55 20-09-2024
УГ. Кровища, мат (а где же борьба с жестокостью, але, или выборочно применяем требования?) исковерканный образ СССР (аффтары в нем и не жили, но разбираютьси, агась). И сильно попахивает Фолаутом.
14:13:47 20-09-2024
. (12:03:55 20-09-2024) УГ. Кровища, мат (а где же борьба с жестокостью, але, или вы... Эм, это же игра - художественный вымысел, зачем её сравнивать с реальным образом СССР?
Надеюсь снимут хорошо и получится достойно, даже жду. Пожелаю успехов.
14:46:09 20-09-2024
Атомный Херт. Надо посмотреть.
15:28:08 20-09-2024
Очередное ..... для непривередливых?
15:29:50 20-09-2024
Киприоты-разработчики Мундфиши, но почему-то игру зовут российской? Двойные стандарты.
Лучше оригинальный Фолаут. Там америкосов разбомбили. А здесь разрабы нашу страну мучают.