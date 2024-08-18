Добровольческий отряд имени Кривоноса создан из бывших солдат ВСУ, которые решили бороться с властями Украины

18 августа 2024, 22:59, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область. Как сообщает РИА Новости, они подтвердили свою готовность к противодействию западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии

Добровольческий отряд имени Кривоноса создан из бывших солдат ВСУ, которые решили бороться с властями Украины и сформировали освободительное движение. Боец отряда с позывным "Борзый" заявил, что в случае решения отряд пойдет бороться с украинской армией в Курской области. Он отметил, что там страдает много мирных жителей. "Борзый" считает, что воевать нужно с военными, "а не против мирного населения".

Его сослуживец с позывным "Змей" отметил, что готов выдвинуться для выполнения задач по противодействию ВСУ в Курской области, как и другие бойцы. Боец отряда с позывным "Прометей" рассказал, что в Курской области у него живет бабушка — он считает эту землю малой родиной и готов ее защищать от вторжения противника.