Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в сборе

17 августа 2024, 15:45, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза из Барнаула / Фото: Антон Червяков

Гуманитарный груз из Алтайского края отправили в Курскую область. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Виктор Томенко рассказал, что гуманитарная помощь сформирована по запросам жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. В основном это продукты питания и предметы первой необходимости: крупы, макароны, товары для детей, предметы гигиены и постельное белье, канцелярские товары и школьные рюкзаки.

"От наших жителей, предпринимателей и коллективов предприятий идут инициативы и предложения по отправке гуманитарной помощи в Курскую область. Это порывы неравнодушных граждан мы поддерживаем и сделаем все, чтобы собранная помощь дошла до тех, кому она действительно нужна. Хочу выразить слова благодарности жителям Алтайского края, всем, кто не остался в стороне, оказал посильную помощь, передал слова поддержки: наши школьники написали письма со словами поддержки для людей, оказавшихся сегодня в сложной ситуации. Это еще раз доказывает, что мы все жители одной страны. Там, где сегодня тяжело, все должны оказать помощь. Именно в этом сила нашей страны", - добавил глава региона.

Участие в отправке груза принимали общественники, политические деятели и глава Барнаула Вячеслав Франк. Он поблагодарил коллективы городских предприятий, представителей общественных организаций, а также отметил активность жителей города.

К сбору помощи для Курской области подключились жители городов и районов Алтайского края, сбор и доставку гуманитарных грузов организуют штабы движения #МЫВМЕСТЕ.

Отправка следующего груза ожидается 19 августа.