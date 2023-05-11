Экс-члена жюри "Танцев со звёздами" Кожевникова избили в Москве: что об этом известно
Танцор оказался в больнице
11 мая 2023, 14:45, Анастасия Бичакова
Максима Кожевникова, бывшего члена жюри шоу "Танцы со звёздами" на канале "Россия 1", избили в Москве.
Что известно о происшествии – в материале amic.ru.
Что случилось?
Как сообщает Telegram-канал Shot, Кожевникова избили во время драки 4 мая. Экс-член жюри "Танцев со звёздами" был одним из её участников.
После драки танцор с множеством травм обратился в больницу. Его госпитализировали.
Какие травмы у Максима Кожевникова?
По информации Telegram-канала, у Максима Кожевникова закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины.
Чем известен Максим Кожевников?
Кожевников – российский танцор, с 2002 года живущий в США. Он многократный чемпион мира и США среди профессионалов по латиноамериканской программе.
В 2015-м стал членом жюри шоу "Танцы со звёздами" на российском телевидении.
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