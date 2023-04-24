Барнаульца, жестоко избившего 11-летнюю падчерицу, отправили под стражу

Девочка в тяжёлом состоянии находится в реанимации с множественными переломами костей лица и тела

24 апреля 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае арестовали на два месяца мужчину, который вначале избил жену, а после причинил тяжкий вред здоровью падчерице, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл утром 22 апреля в Барнауле. 41-летний местный житель решил выместить злость на девочке.

"Вечером 21 апреля со своей супругой отдыхал в одном из клубов. В ходе распития спиртного между ними произошёл конфликт на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина начал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого он, движимый чувством мести, нанёс кулаками удары своей 11-летней падчерице", – рассказали в ведомстве.

Девочка получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. Сейчас она в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Семья на учёте в органах системы профилактики не состояла. Супруги воспитывают троих детей, двое из которых мужчине родные – их он не тронул.

Барнаульцу грозит до 10 лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту избиения 11-летней девочки.