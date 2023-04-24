Барнаульца, жестоко избившего 11-летнюю падчерицу, отправили под стражу
Девочка в тяжёлом состоянии находится в реанимации с множественными переломами костей лица и тела
24 апреля 2023, 16:50, ИА Амител
В Алтайском крае арестовали на два месяца мужчину, который вначале избил жену, а после причинил тяжкий вред здоровью падчерице, сообщает региональный СК.
Напомним, инцидент произошёл утром 22 апреля в Барнауле. 41-летний местный житель решил выместить злость на девочке.
"Вечером 21 апреля со своей супругой отдыхал в одном из клубов. В ходе распития спиртного между ними произошёл конфликт на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина начал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого он, движимый чувством мести, нанёс кулаками удары своей 11-летней падчерице", – рассказали в ведомстве.
Девочка получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. Сейчас она в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.
Семья на учёте в органах системы профилактики не состояла. Супруги воспитывают троих детей, двое из которых мужчине родные – их он не тронул.
Барнаульцу грозит до 10 лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту избиения 11-летней девочки.
18:58:00 24-04-2023
в 90 проц. случаев такие латентные женятся на женщинах с детьми ИЗ_ЗА детей, их они привлекают, а не тетка как таковая. Наверняка были сцены унижения, насилия и пр. в отношении этой несчастной девочки, которая из-за матери теперь инвалид на всю жизнь. Женщины, еще раз - встречайтесь, дружите, как угодно. но НЕ тащите этих извращенцев и алкашей в дом к своим детям!!
20:08:05 24-04-2023
Урод!
10:00:08 25-04-2023
в 90 проц. случаев такие латентные женятся на женщинах с детьми ИЗ_ЗА детей, их они привлекают, а не тетка как таковая. Наверняка были сцены унижения, насилия и пр. в отношении этой несчастной девочки, которая из-за матери теперь инвалид на всю жизнь. Женщины, еще раз - встречайтесь, дружите, как угодно. но НЕ тащите этих извращенцев и алкашей в дом к своим детям!!====Миллион раз согласна...!!!! И еще ...Лучше быть одной, чем с кем попала. (народ.мудрость гласит)
12:18:20 25-04-2023
Что ж замалевали морду лица этого "кухонного, синюшного боксёра" то? или есть сомнения в вине этого..."человека", кто-то это назвал ещё мужчиной, какой мразью надо быть, что б искалечить маленького ребёнка???
14:09:17 25-04-2023
Я очень надеюсь, что в СИЗО весь пол кривой, запнуться можно, и углы дорогу перебегают, и не раз.... "Мамашу" - с ним рядом, не думаю, что девочку бил первый раз, просто не выносили сор... Писали, что девочку неоднократно хотел родной отец забрать, эта не отдала. Конечно, с учетом текущей ситуации, у ее нынешнего "мужа" льгота железная от мобилизации, т.к. есть еще двое общих детей, вот он и изгаляется как хочет. Определение ему я не могу подобрать, не нормативно нельзя, а животных не хочу обижать. Мразь!