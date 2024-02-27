Прокуратура проверит "Победу", отказавшую крупному алтайскому экс-депутату в перелете
Мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться ремнем
27 февраля 2024, 17:07, ИА Амител
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о начале проверки информации об отказе пассажиру в авиаперелете.
Как отмечает "Катунь 24", инцидент произошел утром 27 февраля в аэропорту Барнаула. Авиакомпания "Победа" отказала мужчине в авиаперелете в Москву.
"Сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться", – уточняет издание.
По данным Telegram-канала Shot, с рейса сняли бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна.
"Не смог пристегнуться ремнем у аварийного выхода, но хотел лететь именно там, ведь там больше пространства для ног. Удлинитель ремня по правилам нельзя предоставлять тем, кто летит у аварийного выхода, но Махсудян же заплатил. А садиться на обычное место не хотел. Начался дебош, крики, маты, угрозы экипажу, экс-депутата сняли с рейса", – отмечает канал.
Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям работников авиакомпании.
17:20:10 27-02-2024
Армян ?
17:25:06 27-02-2024
Недоволен? Матерится в самолете? Выкинуть на хрен и точка... Чемодан вокзал родина...
17:34:40 27-02-2024
Грыша (17:25:06 27-02-2024) Недоволен? Матерится в самолете? Выкинуть на хрен и точка...... Ну так им где лучше кормят там и родина😂 Вот и результат налицо😂
17:46:58 27-02-2024
Грыша (17:25:06 27-02-2024) Недоволен? Матерится в самолете? Выкинуть на хрен и точка...... Не лучше в Баку отправить, ближайшим рейсом. Тока пристягнуть к креслу, чтобы на ходу не выпрыгнул.
17:37:32 27-02-2024
Перекормили
18:29:06 27-02-2024
"Победа" отстой, сочуствую бывшему депутату.
19:34:04 27-02-2024
Вы нормальный? Читать не умеете? Бывший депутат АКЗС. Депутатом АКЗС может быть только гражданин РФ. Родина у него Россия. Россия многонациональна. Вот таких как ты нужно отправлять в Санкт-Петербург. Потом Вокзал, Чемодан, Нева.
08:28:01 28-02-2024
Чемодан вокзал родина (19:34:04 27-02-2024) Вы нормальный? Читать не умеете? Бывший депутат АКЗС. Депута... Успокойся хохол.
19:55:41 27-02-2024
Правильно поступили. Что за хамское поведение? Статус пассажира в данном случае совсем не играет роли. Салонный экипаж соблюдал инструкции.
20:17:50 27-02-2024
Тем более бывшей
22:38:28 27-02-2024
Тут всё просто: не летать этой "авиакомпанией". Лоукостеры, конечно, во всём мире хороши, но аэрофлотовские детище по своей наглости и хамовитости перебивает всех. Чемпионы!
17:35:02 28-02-2024
Гость (22:38:28 27-02-2024) Тут всё просто: не летать этой "авиакомпанией". Лоукостеры, ... Да нормальная компания, не свистите, много раз летал. Просто многие недалекие пассажиры не хотят даже ознакомиться с правилами перевозки на лоукостерах, а потом орут, когда их чемодан не входит в мерку или жрать ему не принесли, а он надеялся
06:35:04 28-02-2024
Разожрался
06:37:33 28-02-2024
крупному, весьма плотному --------- не надо приуменьшать! пишите ЖИРНОМУ!