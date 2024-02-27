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Прокуратура проверит "Победу", отказавшую крупному алтайскому экс-депутату в перелете

Мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться ремнем

27 февраля 2024, 17:07, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com
Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о начале проверки информации об отказе пассажиру в авиаперелете.

Как отмечает "Катунь 24", инцидент произошел утром 27 февраля в аэропорту Барнаула. Авиакомпания "Победа" отказала мужчине в авиаперелете в Москву.

"Сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться", – уточняет издание.

По данным Telegram-канала Shot, с рейса сняли бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна.

"Не смог пристегнуться ремнем у аварийного выхода, но хотел лететь именно там, ведь там больше пространства для ног. Удлинитель ремня по правилам нельзя предоставлять тем, кто летит у аварийного выхода, но Махсудян же заплатил. А садиться на обычное место не хотел. Начался дебош, крики, маты, угрозы экипажу, экс-депутата сняли с рейса", – отмечает канал.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям работников авиакомпании.

Фото: Аэропорт Барнаул

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Барнаул авиаперевозки проверки

Комментарии 14

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Гость

17:20:10 27-02-2024

Армян ?

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Грыша

17:25:06 27-02-2024

Недоволен? Матерится в самолете? Выкинуть на хрен и точка... Чемодан вокзал родина...

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Гость

17:34:40 27-02-2024

Грыша (17:25:06 27-02-2024) Недоволен? Матерится в самолете? Выкинуть на хрен и точка...... Ну так им где лучше кормят там и родина😂 Вот и результат налицо😂

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Гость

17:46:58 27-02-2024

Грыша (17:25:06 27-02-2024) Недоволен? Матерится в самолете? Выкинуть на хрен и точка...... Не лучше в Баку отправить, ближайшим рейсом. Тока пристягнуть к креслу, чтобы на ходу не выпрыгнул.

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Гость

17:37:32 27-02-2024

Перекормили

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Дядька

18:29:06 27-02-2024

"Победа" отстой, сочуствую бывшему депутату.

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Чемодан вокзал родина

19:34:04 27-02-2024

Вы нормальный? Читать не умеете? Бывший депутат АКЗС. Депутатом АКЗС может быть только гражданин РФ. Родина у него Россия. Россия многонациональна. Вот таких как ты нужно отправлять в Санкт-Петербург. Потом Вокзал, Чемодан, Нева.

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Гость

08:28:01 28-02-2024

Чемодан вокзал родина (19:34:04 27-02-2024) Вы нормальный? Читать не умеете? Бывший депутат АКЗС. Депута... Успокойся хохол.

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Гость

19:55:41 27-02-2024

Правильно поступили. Что за хамское поведение? Статус пассажира в данном случае совсем не играет роли. Салонный экипаж соблюдал инструкции.

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стрелок

20:17:50 27-02-2024

Тем более бывшей

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Гость

22:38:28 27-02-2024

Тут всё просто: не летать этой "авиакомпанией". Лоукостеры, конечно, во всём мире хороши, но аэрофлотовские детище по своей наглости и хамовитости перебивает всех. Чемпионы!

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Гость

17:35:02 28-02-2024

Гость (22:38:28 27-02-2024) Тут всё просто: не летать этой "авиакомпанией". Лоукостеры, ... Да нормальная компания, не свистите, много раз летал. Просто многие недалекие пассажиры не хотят даже ознакомиться с правилами перевозки на лоукостерах, а потом орут, когда их чемодан не входит в мерку или жрать ему не принесли, а он надеялся

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Гость

06:35:04 28-02-2024

Разожрался

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Гость

06:37:33 28-02-2024

крупному, весьма плотному --------- не надо приуменьшать! пишите ЖИРНОМУ!

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