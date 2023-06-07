Экс-депутат зарезал жену за отказ от секса и поехал на СВО вместо колонии
Вступил в ЧВК, когда находился в СИЗО
07 июня 2023, 15:16, ИА Амител
В Красноярском крае бывший депутат райсовета получил девять лет восемь месяцев колонии строгого режима за убийство жены, но наказания избежал, так как отправился на спецоперацию, сообщает NGS24.ru.
Региональная прокуратура 7 июня сообщила, что 52-летний депутат дважды обжаловал приговор, но не смог сократить срок.
35-летнюю жену сибиряк убил в марте 2022 года после ссоры, произошедшей во время распития алкоголя – схватил нож и нанёс удары в грудь. После погрузил тело в автомобиль, вывез на свалку рядом с лесом, присыпал снегом и ветками и сообщил в полицию о пропаже супруги.
Суд в тексте решения уточнил, что мужчина предложил жене переспать, но она "отказалась и стала его унижать, из-за чего они поссорились".
Источник NGS24.ru сообщил, что экс-депутат вступил в ЧВК, когда находился в СИЗО, и уже отправился на специальную военную операцию.
15:21:42 07-06-2023
Победит ?
15:33:34 07-06-2023
какая функция есть
15:36:56 07-06-2023
52 летний депутат... 35 летняя жена.. вот совсем не удивляет, что она от секса отказывалась)
16:13:34 07-06-2023
Гость (15:36:56 07-06-2023) 52 летний депутат... 35 летняя жена.. вот совсем не удивляе... А меня удивляет, на что она надеялось, выходя замуж... обычная шалава, вышедшая замуж по расчёту сесть на чужой горб и кататься. Ну и получила. Теперь поздно прикидывать разницу в возрасте.
17:15:46 07-06-2023
Гость (16:13:34 07-06-2023) А меня удивляет, на что она надеялось, выходя замуж... обычн... а может любовь?
15:47:48 07-06-2023
А потом он вернется с СВО и опять что-нибудь отчебучит, и опять на СВО, и так по кругу. Очень удобно.
16:26:24 07-06-2023
Лучше на СВО погибнуть чем сидеть остаток жизни за решеткой. Там искупит свой грех кровью
16:55:43 07-06-2023
Бывший избранник народа достоин тех кто его избрал! Поэтому мы и воюем с Европой, с таким менталитетом только и воевать против хорошей жизни. Мы лучше откажемся от компьютерных процессоров, от обрабатывающих станков, от фотоаппаратов и кинокамер, от семенного материала (Пшеница — единственная из ключевых сельхозкультур, производство которой опирается на разработки отечественных селекционеров), от активных систем безопасности автомобиля, от скоростных поездов, будем разбирать самолёты на запчасти для самолётов. И как сказал Дмитрий Рогозин, если чипов не будет, будем летать на микросхемах. В общем, господа, товарищи впереди у нас серп и молот.
17:00:05 07-06-2023
А меня удивляет, на что она надеялось, выходя замуж...----- ну если внимательно текст новости почитать, то станет понятно, что по пьяни закрутилось) а потом протрезвела - а уже фсе)
17:15:42 07-06-2023
Гость (17:00:05 07-06-2023) А меня удивляет, на что она надеялось, выходя замуж...----- ... Да с такими познаниями в телевизор тебе нужно. В любом ток-шоу с руками оторвут
17:04:36 07-06-2023
Во ему кайфово, убил, а щас 200 тыщ в месяц будет получать, а потом остаток жизни продолжит жировать в особняке
17:52:38 07-06-2023
Государство наказало за совершённое преступление и теперь дало шанс-с риском послужить в её интересах.
00:10:12 08-06-2023
Гость (17:52:38 07-06-2023) Государство наказало за совершённое преступление и теперь да... "Её" интересах, это ты про кого?
20:27:09 07-06-2023
А потом он вернется с СВО и опять что-нибудь отчебучит----- это да) тетки 35летние, вы хотя бы спрашивайте у пенсионеров, куда делась его предыдущая жена,
07:14:39 08-06-2023
Ну хотя бы так. А то преступники сидят на государственном содержании, бесплатное питание, одежда, за коммуналку платить не надо, а не преступники на фронте. Так могут возникать желающие откосить
23:38:08 10-06-2023
Гость (07:14:39 08-06-2023) Ну хотя бы так. А то преступники сидят на государственном со... И платить по 200+. Вы в своем уме?