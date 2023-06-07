Экс-депутат зарезал жену за отказ от секса и поехал на СВО вместо колонии

Вступил в ЧВК, когда находился в СИЗО

07 июня 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае бывший депутат райсовета получил девять лет восемь месяцев колонии строгого режима за убийство жены, но наказания избежал, так как отправился на спецоперацию, сообщает NGS24.ru.

Региональная прокуратура 7 июня сообщила, что 52-летний депутат дважды обжаловал приговор, но не смог сократить срок.

35-летнюю жену сибиряк убил в марте 2022 года после ссоры, произошедшей во время распития алкоголя – схватил нож и нанёс удары в грудь. После погрузил тело в автомобиль, вывез на свалку рядом с лесом, присыпал снегом и ветками и сообщил в полицию о пропаже супруги.

Суд в тексте решения уточнил, что мужчина предложил жене переспать, но она "отказалась и стала его унижать, из-за чего они поссорились".

Источник NGS24.ru сообщил, что экс-депутат вступил в ЧВК, когда находился в СИЗО, и уже отправился на специальную военную операцию.