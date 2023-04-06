Жена раненого на СВО мобилизованного забрала все выплаты и сбежала
Переводила его зарплату на свою карту, а выплату по ранению в течение трёх дней отправляла на свой счёт – по миллиону
06 апреля 2023, 17:33, ИА Амител
Житель Екатеринбурга написал в полицию заявление на супругу, которая забрала все полученные им при участии в СВО на Украине деньги и социальную выплату за ранение в размере 3 млн рублей и сбежала вместе с ребёнком. Об этом он рассказал "Московскому комсомольцу".
"Участковый устно сообщил мне о том, что в возбуждении уголовного дела отказано, постановление в мой адрес не направлено. Параллельно обратился в районную прокуратуру, ответа также не поступало. Считаю это бездействием и халатностью со стороны органов власти, так как речь идёт о малолетнем ребёнке и хищении крупной суммы денежных средств", – сообщил мужчина.
Он пояснил, что когда уходил на СВО, оставил супруге мобильный телефон с приложением банка, чтобы она могла покупать продукты, машину заправлять, счета оплачивать и ребёнку покупать всё, что потребуется.
"Естественно, я доверял и не думал, как и куда она станет тратить деньги. Она же моя жена. Как может быть иначе?" – недоумевает мужчина.
По его словам, все те месяцы, что он был на Украине, жена переводила его зарплату на свою карту. После получения выплаты она в течение трёх дней отправляла их на свой счёт – по миллиону.
Примечательно, что зарплата супругов по закону считается совместно нажитым имуществом и делится пополам, а вот социальная выплата, полученная военнослужащим, является только его личным имуществом и не подпадает под признаки общих доходов супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ.
"Когда я узнал о том, что она сделала, то попросил возвратить мне половину зарплаты из перечисленной на мой счёт и в полном объёме социальную выплату, но она ответила отказом. А 20 марта вообще исчезла вместе с ребёнком", - отметил мужчина.
17:47:13 06-04-2023
Вот Кyrwa!!
17:47:58 06-04-2023
Да уж! Холостые живут дольше. И веселее.
17:48:01 06-04-2023
Мде, вот тебе и в горе и в радости....
17:54:21 06-04-2023
А что такого?
17:59:52 06-04-2023
Этой молодой лошадке запах огромных внезапных денег так ударил в голову,что даже цепи Гименея не сдержали, когда она сорвалась.
18:27:30 06-04-2023
Ещё и на алименты подаст -:)
00:04:58 07-04-2023
Стой! Ещё не все выплаты пришли, возвращайся
00:38:37 07-04-2023
Коньячок в бокальчик * Кап кап кап кап кап * Если вы не знали * Беды все от баб
07:28:24 07-04-2023
Сказочная стерва. Но это классика. С возвратом денег полиция его может попинать, типа гражданский спор, иди в суд, ему надо писать заявление об исчезновении ребенка, без разрешения отца никуда ребенка увозить нельзя. Хотя и по хищению соцвыплаты признаки статьи УК РФ есть
07:32:04 07-04-2023
Даже песня такая есть: "Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь, залечишь свое ранение, проживешь как-нибудь"
09:10:17 07-04-2023
Хм... Так может, там папа - диванный боксер. Жена подумала-подумала, и решила, что дешевле будет исчезнуть, чем ждать, пока он ей голову проломит. А уж тем более, если он участник СВО, за любой косой взгляд в сторону которого сейчас можно просто сесть.
10:30:05 07-04-2023
Гость (09:10:17 07-04-2023) Хм... Так может, там папа - диванный боксер. Жена подумала-п... Пока за него никто ничего не делает. В свое время ветеранам Афгана говорили, мы вас туда не посылали. Хочется верить, что сейчас не так
11:06:55 07-04-2023
Гость (10:30:05 07-04-2023) Пока за него никто ничего не делает. В свое время ветеранам ... Не перевелись еще играющие в азартные игры с государством...
10:24:57 07-04-2023
Девушка просто находка для прозападных СМИ, её бы еще на шоу пригласить или по блогерам пустить. С другой стороны прозападным СМИ не понравится что бойцы СВО так прилично получают.