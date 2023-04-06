Жена раненого на СВО мобилизованного забрала все выплаты и сбежала

Переводила его зарплату на свою карту, а выплату по ранению в течение трёх дней отправляла на свой счёт – по миллиону

06 апреля 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Екатеринбурга написал в полицию заявление на супругу, которая забрала все полученные им при участии в СВО на Украине деньги и социальную выплату за ранение в размере 3 млн рублей и сбежала вместе с ребёнком. Об этом он рассказал "Московскому комсомольцу".

"Участковый устно сообщил мне о том, что в возбуждении уголовного дела отказано, постановление в мой адрес не направлено. Параллельно обратился в районную прокуратуру, ответа также не поступало. Считаю это бездействием и халатностью со стороны органов власти, так как речь идёт о малолетнем ребёнке и хищении крупной суммы денежных средств", – сообщил мужчина.

Он пояснил, что когда уходил на СВО, оставил супруге мобильный телефон с приложением банка, чтобы она могла покупать продукты, машину заправлять, счета оплачивать и ребёнку покупать всё, что потребуется.

"Естественно, я доверял и не думал, как и куда она станет тратить деньги. Она же моя жена. Как может быть иначе?" – недоумевает мужчина.

По его словам, все те месяцы, что он был на Украине, жена переводила его зарплату на свою карту. После получения выплаты она в течение трёх дней отправляла их на свой счёт – по миллиону.

Примечательно, что зарплата супругов по закону считается совместно нажитым имуществом и делится пополам, а вот социальная выплата, полученная военнослужащим, является только его личным имуществом и не подпадает под признаки общих доходов супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ.