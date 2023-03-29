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Экс-депутата, переехавшего ребёнка на внедорожнике, приговорили к работам в Сибири

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован

29 марта 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Новосибирской области осудили бывшего депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и уехал, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, в Татарске в октябре 2022 года Мамонтов на автомобиле Toyota RAV-4 сбил ребёнка и уехал с места ДТП. После этого депутата арестовали на 11 суток, лишили членства в партии и забрали мандат. Мальчик получил ушибы, сотрясение и перелом седалищной кости.

"По уголовной статье об оставлении ребёнка в опасности Мамонтова приговорили к 10 месяцам исправительных работ и удержании 15% из зарплаты в доход государства", – отмечает издание.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мать ребёнка согласилась взять от депутата более 500 тысяч рублей в виде компенсации.

Комментарии 4

  • Детским омбудсменом , в каком-нибудь захолустье
    29 марта, Гость   Ответить
  • 15% от зп в доход государства. А на лечение мальчика опять всей страной по СМС собирать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • приговорили к работам в Сибири...где-то я про такое уже это слышал.
    29 марта, Гость   Ответить
  • а мы здесь за что
    29 марта, Гость   Ответить
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