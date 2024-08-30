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Экс-директор "АлтайБаскета" стал советником главы Минспорта Ивана Нифонтова

Михаил Панфилов будет отвечать за развитие профессиональных клубов

30 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Фото: Михаил Панфилов / "Алтайский спорт"
Фото: Михаил Панфилов / "Алтайский спорт"

Бывший директор и основатель БК "АлтайБаскет" Михаил Панфилов стал советником министра спорта региона Виталия Нифонтова и будет отвечать за развитие профессиональных клубов края. По информации amic.ru, Михаил Панфилов будет обладать полномочиями на уровне заместителя министра спорта края, а также иметь соответствующую этому рангу зарплату.

Как пишет "Алтайский спорт", 28 августа  зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь, курирующий с января спортивную отрасль, провел рабочее совещание с представителями профессиональных спортивных клубов Алтайского края по игровым видам спорта. Там также присутствовал Михаил Панфилов уже в новом качестве.

Долгое время Панфилов был директором команды "АлтайБаскет". При нем клуб сделал серьезный шаг в развитии. Впрочем, позже Панфилов покинул пост, а на его место пришел Павел Тулин. При нем накопилось много долгов, и было принято решение создать новый клуб – "Барнаул", который возглавил Виталий Мантлер.

На совещании с Виталием Снесарем присутствовали руководители клубов, вступающих в очередной спортивный сезон: из баскетбольного "Барнаула", хоккейного "Динамо-Алтая", волейбольных "Университета" и "Алтай-АГАУ". Это первое подобное мероприятие в современной спортивной истории края.

Отметим, в настоящее время у Ивана Нифонтова два заместителя – Иван Субочев и Сергей Шиллер. Оба новоиспеченных чиновника никогда не были связаны с темой спорта. Субочев по образованию юрист и был функционером в "Единой России", а Шиллер работал в Фонде социального страхования.

Спорт баскетбол

Комментарии 7

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Гость

07:02:16 30-08-2024

Правильно! Если у самого тямы не хватает, необходимы няньки.

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Гость

07:55:42 30-08-2024

Гость (07:02:16 30-08-2024) Правильно! Если у самого тямы не хватает, необходимы няньки....
Поэтому и назначили, что не хватает тямы.

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Как же

07:46:53 30-08-2024

Раньше работали без советников без помошников. И дела были. Е мае где же ваши дела сейчас?

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Гость

08:02:36 30-08-2024

Много же он наработал с Севой Кондратьевым... Четыре клуба и зарплата на уровне заместителя министра! Чудны дела твои Господи!

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Петр

17:36:24 30-08-2024

Панфилова и Кобзаренко министрами.

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Гость

02:55:41 31-08-2024

Панфило́в и загнал алтайбаскет в долги, а потом тихо слился , ну что время сейчас такое

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патрон

12:21:04 02-09-2024

Ваню в казахстан в родной город преподавать физкультуру

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