Экс-директор "АлтайБаскета" стал советником главы Минспорта Ивана Нифонтова

Михаил Панфилов будет отвечать за развитие профессиональных клубов

30 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Фото: Михаил Панфилов / "Алтайский спорт"

Бывший директор и основатель БК "АлтайБаскет" Михаил Панфилов стал советником министра спорта региона Виталия Нифонтова и будет отвечать за развитие профессиональных клубов края. По информации amic.ru, Михаил Панфилов будет обладать полномочиями на уровне заместителя министра спорта края, а также иметь соответствующую этому рангу зарплату.

Как пишет "Алтайский спорт", 28 августа зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь, курирующий с января спортивную отрасль, провел рабочее совещание с представителями профессиональных спортивных клубов Алтайского края по игровым видам спорта. Там также присутствовал Михаил Панфилов уже в новом качестве.

Долгое время Панфилов был директором команды "АлтайБаскет". При нем клуб сделал серьезный шаг в развитии. Впрочем, позже Панфилов покинул пост, а на его место пришел Павел Тулин. При нем накопилось много долгов, и было принято решение создать новый клуб – "Барнаул", который возглавил Виталий Мантлер.

На совещании с Виталием Снесарем присутствовали руководители клубов, вступающих в очередной спортивный сезон: из баскетбольного "Барнаула", хоккейного "Динамо-Алтая", волейбольных "Университета" и "Алтай-АГАУ". Это первое подобное мероприятие в современной спортивной истории края.

Отметим, в настоящее время у Ивана Нифонтова два заместителя – Иван Субочев и Сергей Шиллер. Оба новоиспеченных чиновника никогда не были связаны с темой спорта. Субочев по образованию юрист и был функционером в "Единой России", а Шиллер работал в Фонде социального страхования.