Министр спорта Алтая сформировал команду замов, пополнив ее профессиональным юристом

Иван Нифонтов несколько раз публично заявлял, что развитием спорта в регионе должны заниматься только профессионалы

22 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: министр спорта Иван Нифонтов

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов завершил формирование команды заместителей. Как следует из информации на сайте ведомства, ими стали Иван Субочев и Сергей Шиллер. Оба новоиспеченных чиновника никогда не были связаны с темой спорта. Субочев по образованию юрист и был функционером в "Единой России", а Шиллер работал в Фонде социального страхования. Иван Нифонтов неоднократно, в том числе в интервью amic.ru, говорил, что руководить спортивной отраслью на Алтае должны только профессионалы.

Об Иване Субочеве известно, что он окончил АлтГУ по направлению подготовки "Юриспруденция". С 2017 по 2021 год был членом Молодежного парламента Алтайского края. Параллельно работал в реготделении "Единой России" главным специалистом отдела партийного строительства, консультантом-юристом в отделе правовой, кадровой, контрольной и административной работы Алтайкрайизбиркома. В 2021 году стал начальником отдела организационной работы в краевом отделении "Единой России", а в 2022-м – первым замом руководителя регионального исполкома партии.

Скорее всего, Субочев будет отвечать за развитие профессионального спорта в Алтайском крае. Иными словами, за самое важное направление в министерстве, от которого зависит судьба всех клубов и спортсменов.

Второй заместитель Ивана Нифонтова – Сергей Шиллер. Он работал начальником планово-экономического отдела управления алтайского реготделения Фонда социального страхования. Опыта в спорте у обоих чиновников нет.

Иван Нифонтов стал министром спорта в ноябре 2023 года. Вся спортивная общественность надеется, что с его приходом произойдут кардинальные изменения в отрасли.