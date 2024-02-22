Министр спорта Алтая сформировал команду замов, пополнив ее профессиональным юристом
Иван Нифонтов несколько раз публично заявлял, что развитием спорта в регионе должны заниматься только профессионалы
22 февраля 2024, 13:30, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов завершил формирование команды заместителей. Как следует из информации на сайте ведомства, ими стали Иван Субочев и Сергей Шиллер. Оба новоиспеченных чиновника никогда не были связаны с темой спорта. Субочев по образованию юрист и был функционером в "Единой России", а Шиллер работал в Фонде социального страхования. Иван Нифонтов неоднократно, в том числе в интервью amic.ru, говорил, что руководить спортивной отраслью на Алтае должны только профессионалы.
Об Иване Субочеве известно, что он окончил АлтГУ по направлению подготовки "Юриспруденция". С 2017 по 2021 год был членом Молодежного парламента Алтайского края. Параллельно работал в реготделении "Единой России" главным специалистом отдела партийного строительства, консультантом-юристом в отделе правовой, кадровой, контрольной и административной работы Алтайкрайизбиркома. В 2021 году стал начальником отдела организационной работы в краевом отделении "Единой России", а в 2022-м – первым замом руководителя регионального исполкома партии.
Скорее всего, Субочев будет отвечать за развитие профессионального спорта в Алтайском крае. Иными словами, за самое важное направление в министерстве, от которого зависит судьба всех клубов и спортсменов.
Второй заместитель Ивана Нифонтова – Сергей Шиллер. Он работал начальником планово-экономического отдела управления алтайского реготделения Фонда социального страхования. Опыта в спорте у обоих чиновников нет.
Иван Нифонтов стал министром спорта в ноябре 2023 года. Вся спортивная общественность надеется, что с его приходом произойдут кардинальные изменения в отрасли.
14:21:08 22-02-2024
Из рассказа стало ясно что если тебя в летстве родители пристоили в молодёжный парламент, всё, жизнь удалась. Будут за уши тащить, по карьерной лестнице безделья, пока тромбон не оторвётся
14:24:55 22-02-2024
Не будет лучше ... оба замы - это обыкновенные карьеристы - чиновники , для которых заполнение бумажек и выполнение воли начальника свыше превыше всего . Да и министр тоже такой же , только в детстве и ранней юности борьбой занимался . а потом партия чиновников , депутатство и т.п
15:10:54 22-02-2024
На фото знакомые физио, раньше в администрации терлись.
16:20:19 22-02-2024
Иван субочев это тот "юрист", который на Ю.Ю. Ерёменко кляузу катал в суд, чтобы её из АГУ уволили? Супер-команда.
16:47:56 22-02-2024
Зачем вы сою чиновье на людей вываливаете? Вы нам мало интересны. И чем меньше видим ваши лица, тем лучше.
20:06:16 22-02-2024
Никогда такого не было и вот опять. А говорить одно, а потом делать другое - это уже кредо. Крепитесь, спортсмены Алтайского края.