Экс-директор барнаульского шинного завода пожаловался на условия работы

Прокуратура провела проверку и выявила два нарушения

29 мая 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: yandex.ru

Бывший управляющий директор шинного завода "Нортек" в Барнауле Владимир Воробьёв обратился в прокуратуру с заявлением на экс-работодателя, пишет "Толк".

Напомним, Воробьёв, занимавший пост с октября 2021 года, ушёл с должности управляющего директора 6 марта 2023 года. Ранее сообщалось, что это могло быть связано с выплатами работникам во время простоя после пожара 9 декабря 2022 года. Якобы в Москве настаивали на выплате в размере 11 тысяч рублей, а в Барнауле требовали 40 тысяч. В итоге за декабрь и январь сотрудники получили "полноценные выплаты".

Прокуратура провела проверку после жалобы Воробьёва и выявила два нарушения, по которым 17 мая возбуждены дела об административных правонарушениях. Например, бывшего директора на несколько дней раньше увольнения исключили из корпоративной системы, что не позволило ему исполнять функции надлежащим образом.

Вторая претензия – нарушение режима. В частности, в правилах распорядка не было сведений о режиме работы и времени отдыха для сотрудников.