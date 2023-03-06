СМИ: Директора горевшего завода "Нортек" могут уволить в ближайшее время

По данным источников, на место Владимира Воробьёва есть два кандидата

06 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Директора недавно горевшего в Барнауле шинного завода "Нортек" Владимира Воробьёва могут уволить в ближайшие дни, пишет "Толк" со ссылкой на два источника.

По версии сотрудника предприятия, уход руководителя может быть связан с выплатами работникам во время простоя после большого пожара, который случился на предприятии 9 декабря 2022 года.

После инцидента якобы у московского и местного руководства возникли противоречия по поводу выплат: в столице настаивали на выплате в простой двух третей от окладов (около 11 тысяч рублей), а в Барнауле – среднего размера зарплаты (около 40 тысяч). И в итоге за декабрь и январь сотрудники получили "полноценные выплаты", сказал собеседник.

Заменить Воробьёва, который занимает пост с октября 2021 года, может заместитель по производству Александр Баяндин либо зам по коммерческой части Алексей Терехович.