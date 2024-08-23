Экс-директора новоалтайского водоканала осудят за превышение полномочий

Ущерб от его действий составил более трех миллионов рублей

23 августа 2024, 20:21, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1090300

Бывшего директора новоалтайского водоканала осудят по статье о превышении полномочий. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, он, лоббируя интересы одного из ООО, через аукцион отдал в аренду имущество, принадлежащее водоканалу. В самом аукционе, из-за условий, не могли участвовать конкуренты, а после его завершения с компанией заключили договор на максимально выгодных для нее условиях.

"Согласно данному договору, оно не несло расходы по оплате коммунальных услуг, которые бы понес любой иной участник товарного рынка", - сказано в сообщении.

Ущерб от действий экс-директора водоканала превысил три миллиона рублей.