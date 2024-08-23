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У бывшей алтайской чиновницы забрали имущество, купленное на неподтвержденный доход

Вместе с мужем она купила участок с домом и недостроенные объекты

23 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738499
Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738499

На Алтае прокуратура отсудила в доход государства имущество, приобретённое бывшей чиновницей Министерства финансов региона Светланой Семеряковой на неподтверждённые доходы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в 2016–2017 годах Семерякова, занимавшая тогда должность консультанта отдела финансов агропромышленного комплекса Министерства финансов, и её супруг приобрели в Барнауле участок с домом, а также землю и объекты незавершённого строительства. Общая стоимость покупки превысила 8 миллионов рублей, что не соответствовало совокупному задекларированному доходу семьи за предшествующие три года.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Суд удовлетворил требование. Сейчас проводятся действия по обращению в собственность государства такой же суммы, на которую было куплено имущество.

Алтайский край суд Прокуратура

Комментарии 12

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Гость

12:23:00 23-08-2024

Какая хорошая новость

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Гость

17:34:57 23-08-2024

Гость (12:23:00 23-08-2024) Какая хорошая новость... А может накопления и кредит?

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Гость

12:31:19 23-08-2024

расстрелять

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Гость

12:36:21 23-08-2024

вообще без разницы, что за мышиная возня в этой администраци.

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Гость

12:51:45 23-08-2024

Неужели не смогла доказать,что покупала доллары с зарплаты по 30 рублей,а потом бац!!! и после Олимпиады 2024 доллар стал стоить 90 и выше?

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Бдыщ...

12:51:59 23-08-2024

Но как она свистнула столько денег? Взятки?

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Гость

12:55:21 23-08-2024

Бдыщ... (12:51:59 23-08-2024) Но как она свистнула столько денег? Взятки? ...
А ты спроси это у владельцев коттеджей в Солнечном, Авиаторе, Фирсовой слободе и т.д. Там явно тоже не на зарплату все куплено.

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Гость

13:16:09 23-08-2024

Гость (12:55:21 23-08-2024) А ты спроси это у владельцев коттеджей в Солнечном, Авиа...
Ну,допустим,в Солнечном небольшой участочек для учителей отделили на самой окраине.Видимо,чтоб не особо совестливо и гадливо было на душе...

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Гость

13:29:09 23-08-2024

Гость (13:16:09 23-08-2024) Ну,допустим,в Солнечном небольшой участочек для учителей...
Ну, допустим, ты прекрасно понял о каких коттеджах идет речь. Не думаю, что дальше стоит сотрясать воздух.

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Гость

19:51:38 23-08-2024

Гость (12:55:21 23-08-2024) А ты спроси это у владельцев коттеджей в Солнечном, Авиа... В АВИАТОРЕ У ПОДРУЖКИ ШИКАРНЫЙ ДОМ - ОНА УСПЕШНЫЙ АРХИТЕКТОР, в Солнечном такой же дом крутой у друга,- он юрист риэлторского сектора, в фирсово супер-имение у тети - она инженер сетей очень крутой в газпром. вы лучше сами учитесь и детей учите, и будут у вас такие дома. но это не точно

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Депардье

16:43:54 23-08-2024

Бдыщ... (12:51:59 23-08-2024) Но как она свистнула столько денег? Взятки? ... Взятки? У консультанта отдела? Да кому она бы нафиг сдалась взятки ей давать? Скорее всего муж горе-бизнесмен. Решил на налогах сэкономить. Вот и сэкономил. Ославил свою жену на весь свет.

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Мусик

12:57:42 23-08-2024

вот так вот - работаешь, горбатишься.
и на тебе.

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