У бывшей алтайской чиновницы забрали имущество, купленное на неподтвержденный доход

Вместе с мужем она купила участок с домом и недостроенные объекты

23 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738499

На Алтае прокуратура отсудила в доход государства имущество, приобретённое бывшей чиновницей Министерства финансов региона Светланой Семеряковой на неподтверждённые доходы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в 2016–2017 годах Семерякова, занимавшая тогда должность консультанта отдела финансов агропромышленного комплекса Министерства финансов, и её супруг приобрели в Барнауле участок с домом, а также землю и объекты незавершённого строительства. Общая стоимость покупки превысила 8 миллионов рублей, что не соответствовало совокупному задекларированному доходу семьи за предшествующие три года.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Суд удовлетворил требование. Сейчас проводятся действия по обращению в собственность государства такой же суммы, на которую было куплено имущество.