Экс-футболист сборной России ушел на СВО с позывным "Солома"

Сейчас спортсмен находится под Артемовском

08 августа 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: vk.com/solomatin.andrey

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин вступил в ряды батальона "Эспаньола" и находится под Артемовском, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Соломатин рассказал, что с 2022 года возил гуманитарную помощь, а накануне подписал контракт с Минобороны.

"Надеюсь, все больше спортсменов нас поддержат, здесь много работы. Боевое крещение у меня уже было. Мы здесь все как единое целое. Здесь фанаты абсолютно всех клубов России", – подчеркнул Соломатин.

Спортсмен получил позывной "Солома". Он находится под Артемовском, где сейчас, по его словам, "жарко".

Андрей Соломатин провел 13 матчей за сборную России по футболу – с 1998 по 2003 год. Сейчас ему 47 лет.