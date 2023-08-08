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Экс-футболист сборной России ушел на СВО с позывным "Солома"

Сейчас спортсмен находится под Артемовском

08 августа 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: vk.com/solomatin.andrey
Фото: vk.com/solomatin.andrey

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин вступил в ряды батальона "Эспаньола" и находится под Артемовском, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Соломатин рассказал, что с 2022 года возил гуманитарную помощь, а накануне подписал контракт с Минобороны.

"Надеюсь, все больше спортсменов нас поддержат, здесь много работы. Боевое крещение у меня уже было. Мы здесь все как единое целое. Здесь фанаты абсолютно всех клубов России", – подчеркнул Соломатин.

Спортсмен получил позывной "Солома". Он находится под Артемовском, где сейчас, по его словам, "жарко".

Андрей Соломатин провел 13 матчей за сборную России по футболу – с 1998 по 2003 год. Сейчас ему 47 лет.

СВО Футбол

Комментарии 2

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Гость

15:45:27 08-08-2023

Возвращайся с победой!

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горожанка

16:23:33 08-08-2023

Возвращайся живым! Уважаю, мужик!!!

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