Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

По его словам, СВО завершилась бы за несколько месяцев, если бы Запад перестал вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ)

05 июля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: https://t.me/medvedev_telegram

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что спецоперация на Украине завершится в течение нескольких дней, если страны НАТО прямо сейчас перестанут передавать Киеву вооружение. Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, спецоперация завершилась за несколько месяцев, если бы Запад не передавал вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", — подчеркнул он.

Политик также напомнил, что заканчиваются любые войны, даже мировые. Либо подписанием мирного договора, либо применением ядерного оружия, как это сделали США в 1945 году.