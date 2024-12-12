Экс-глава алтайского Пенсионного фонда Трофимов стал членом Общественной палаты

Также он занимается развитием Белокурихи в специально созданном фонде

12 декабря 2024, 12:30, Александра Черданцева

Борис Трофимов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

69-летний политик, бывший глава алтайской "Единой России" и регионального отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов пополнил ряды членов Общественной палаты Алтайского края. Он вошел в нее по квоте Заксобрания. Кандидатуру известного политического деятеля депутаты поддержали единогласно.

Вопрос рассмотрели на последней в 2024 году сессии 12 декабря. Свободным это место в ОПАК оказалось после ухода на работу в органы госвласти члена палаты Романа Куранова. Трофимова рекомендовала Алтайская краевая федерация футбола, в которой он состоит много лет (по закону членов палаты предлагают общественники).

"Мы хотели бы, чтобы в Общественную палату входили, во-первых, правозащитники, поскольку главная ее задача – защищать права общества и человека. А во-вторых, люди уважаемые, авторитетные, которые готовы отстаивать свою позицию, вхожи в высокие чиновничьи кабинеты, умеют разговаривать с представителями бизнеса. В этом смысле Борис Александрович, наверное, как никакой другой человек соответствует этим принципам", – сказал глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов.

Борис Трофимов – политик со стажем. С 2004 по 2021 год (четвертый-седьмой созывы) был депутатом краевого Законодательного собрания от партии "Единая Россия". В 2008-2016 годах возглавлял отделение ЕР в крае. Кроме того, с 1997 по 2022 год он занимал пост главы алтайского отделения ПФР, ныне объединенного с Фондом социального страхования (теперь обе структуры работают в рамках Социального фонда России).

Как ранее писал amic.ru, сейчас Борис Трофимов работает еще в нескольких направлениях: занимает должность председателя общественного совета при Министерстве спорта Алтайского края, является помощником депутата АКЗС от Белокурихи Константин Ежова. А также занимается курированием недавно созданного фонда развития Белокурихи.