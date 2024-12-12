Экс-глава алтайского Пенсионного фонда Трофимов стал членом Общественной палаты
Также он занимается развитием Белокурихи в специально созданном фонде
12 декабря 2024, 12:30, Александра Черданцева
69-летний политик, бывший глава алтайской "Единой России" и регионального отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов пополнил ряды членов Общественной палаты Алтайского края. Он вошел в нее по квоте Заксобрания. Кандидатуру известного политического деятеля депутаты поддержали единогласно.
Вопрос рассмотрели на последней в 2024 году сессии 12 декабря. Свободным это место в ОПАК оказалось после ухода на работу в органы госвласти члена палаты Романа Куранова. Трофимова рекомендовала Алтайская краевая федерация футбола, в которой он состоит много лет (по закону членов палаты предлагают общественники).
"Мы хотели бы, чтобы в Общественную палату входили, во-первых, правозащитники, поскольку главная ее задача – защищать права общества и человека. А во-вторых, люди уважаемые, авторитетные, которые готовы отстаивать свою позицию, вхожи в высокие чиновничьи кабинеты, умеют разговаривать с представителями бизнеса. В этом смысле Борис Александрович, наверное, как никакой другой человек соответствует этим принципам", – сказал глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов.
Борис Трофимов – политик со стажем. С 2004 по 2021 год (четвертый-седьмой созывы) был депутатом краевого Законодательного собрания от партии "Единая Россия". В 2008-2016 годах возглавлял отделение ЕР в крае. Кроме того, с 1997 по 2022 год он занимал пост главы алтайского отделения ПФР, ныне объединенного с Фондом социального страхования (теперь обе структуры работают в рамках Социального фонда России).
Как ранее писал amic.ru, сейчас Борис Трофимов работает еще в нескольких направлениях: занимает должность председателя общественного совета при Министерстве спорта Алтайского края, является помощником депутата АКЗС от Белокурихи Константин Ежова. А также занимается курированием недавно созданного фонда развития Белокурихи.
12:34:07 12-12-2024
... сейчас Борис Трофимов работает еще в нескольких направлениях: занимает должность председателя общественного совета при Министерстве спорта Алтайского края, является помощником депутата АКЗС от Белокурихи Константин Ежова. А также занимается курированием недавно созданного фонда развития Белокурихи.
Если коротко, то ничего не делает.
12:54:37 12-12-2024
Гость (12:34:07 12-12-2024) ... сейчас Борис Трофимов работает еще в нескольких направл... Если коротко, то ничего не делает. --- То есть как это ничего не делает? Он деньги получает)
12:54:53 12-12-2024
По ню как федерацией футбола АК наруководился этот персонаж.
Деду на печке сидеть нужно а "благодарные" с ним как кот с маслом носятся.
13:18:59 12-12-2024
Ты их в дверь, они в окно...
14:28:29 12-12-2024
Похоже, договорились с Москвой, в ОП РФ будут двигать и у АК наконец то появится свой представитель. Борись Борис!)))
14:46:54 12-12-2024
Эксглава пенсионного фонда: может пенсии подымет?...
15:11:43 12-12-2024
Гость (14:46:54 12-12-2024) Эксглава пенсионного фонда: может пенсии подымет?...... Подымет ,не дождётесь ,а он наверное и правда думает без него ни куда и ничего ,отдыхал бы в сторонке и не мешался под ногами труженик полей и ферм …
16:02:21 12-12-2024
Гость (14:46:54 12-12-2024) Эксглава пенсионного фонда: может пенсии подымет?...... Нет, не поднимет, как говорится - умерла так умерла и точка.
18:15:45 12-12-2024
Гость (14:46:54 12-12-2024) Эксглава пенсионного фонда: может пенсии подымет?...... Ждите, ждите, у нас уже подымают аж на 7%
15:16:12 12-12-2024
Это он был владельцем "Доброго доктора", из которого судили кого-то за обман государства:незаконное получение денег от государства за якобы леченных людей?.Или я ошибаюсь.Но что-то в статье о "Добром докторе" ни слова.
15:32:44 12-12-2024
Горожанин. (15:16:12 12-12-2024) Это он был владельцем "Доброго доктора", из которого судили ... Это талантливый сынок
15:25:10 12-12-2024
Горожанин. (15:16:12 12-12-2024) Это он был владельцем "Доброго доктора", из которого судили ... Сынок его удачно "попилил" 100 лямов из ОМС. Чувствуется папина школа😛