Экс-глава алтайского ПФР Борис Трофимов возглавит фонд развития Белокурихи

Он рассказал amic.ru, чем занимается после ухода из Пенсионного фонда

17 сентября 2024, 06:15, Александра Черданцева

Борис Трофимов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда в Алтайском крае, экс-глава реготделения "Единой России" и бывший депутат нескольких созывов регионального парламента Борис Трофимов теперь занимается развитием Белокурихи. О новой работе он рассказал корреспонденту amic.ru.

Недавно в Алтайском крае создали Фонд развития большой Белокурихи. Это некоммерческое партнерство. И Бориса Трофимова пригласили его создать. Пока он находится в статусе координатора, но, предполагается, что он же может его официально возглавить.

"Сейчас завершается процедура юридического оформления фонда. Ориентировочно в октябре-ноябре полноценно заработаем", – рассказал Трофимов.

Состав фонда тоже пока формируется. По предварительным данным, в него войдут несколько крупнейших санаториев Белокурихи, администрации Белокурихи, Смоленского, Солонешенского, Алтайского районов, а также Алтайский государственный университет и строительная компания "Жилищная инициатива", которая сейчас возводит в городе-курорте комплекс апарт-отелей и планирует построить жилой комплекс. При этом раздувать штат здесь не намерены, никаких бюрократических надстроек не будет. Не будет, скорее всего, даже офиса, ибо "дистант научил всех работать удаленно", подчеркнул собеседник.

"Основная задача фонда – развитие не только Белокурихи, но и всей Алтайско-белокурихинской рекреационной зоны. И сейчас разрабатывается очень серьезная программа пространственного развития, которая даст возможность оценить туристический потенциал и создать информационное поле для инвестпроектов. Белокуриха может и должна стать центром притяжения туризма", – пояснил Борис Трофимов.

Одно из первых мероприятий – финансирование создания фильма "Белокуриха – ворота Алтая", главной героиней которого стала московская актриса, экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова.

Кроме того, фонд взаимодействует с государственной корпорацией развития "ВЭБ" и компанией "ВЭБ/Прогород", которая разрабатывает карту туристического развития Кузбасса, Республики Алтай и Алтайского края.

На первом плане и кадровая проблема, ведь в санаториях Белокурихи дефицит специалистов, младшего и среднего персонала, обслуживающего персонала достигает 30-40%.

"Поэтому мы предложили создавать здесь образовательный центр, например, на базе академии гостеприимства и кафедры туризма АлтГУ. Но пока все на стадии обсуждения", – пояснил координатор фонда.

Добавим, что Борис Трофимов занимал пост руководителя отделения ПФР с 1997 по 2022 год. Два года назад, после объединения на федеральном уровне ПФР и Фонда соцстраха, он написал заявление по собственному желанию. Отделение "Единой России" возглавлял с 2008 по 2016 год. Депутатом АКЗС был с четвертого по седьмой созыв (с 2004 по 2021 год).

После ухода из ПФР ему предложили должность председателя общественного совета при министерстве спорта Алтайского края, а в прошлом году он стал помощником депутата АКЗС от Белокурихи Константин Ежова, когда тот избрался на довыборах.