Экс-глава отдела института Лисавенко в Алтайском крае "брал взятки и воровал саженцы"

Мужчину обвиняют по трём статьям уголовного кодекса

04 апреля 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Бывший руководитель отдела научно-исследовательского института садоводства имени М.А. Лисавенко предстанет перед судом по обвинению в совершении сразу ряда коррупционных преступлений. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его обвиняют по трём статьям уголовного кодекса – в мошенничестве, коммерческом подкупе и получении взятки.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с 2016 по 2022 год, будучи главой отдела научно-исследовательского института и директором компании "Сады Сибири", незаконно получил от одного из фактических руководителей трёх организаций и индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп и взятку в размере 57 и 42 тысяч рублей. Деньги предназначались за выбор организаций как поставщиков до проведения закупочных процедур.

Также обвиняемый совершил хищение саженцев растений из научного учреждения на 375 тысяч рублей.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 2 млн рублей наложили арест. Уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинением передано в суд.